تكنولوجيا: تطبيق زووم يعمل مجددًا بعد تعطل استمر ثلاث ساعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهد تطبيق زووم العملاق المتخصص في المحادثات المرئية والمؤتمرات الإلكترونية انقطاع واسع النطاق هذا الصباح، حيث أبلغ المستخدمون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن مشاكل في الانضمام إلى مكالمات الفيديو، ولكن تمت استعادة الخدمة الآن.

فوفقًا لـ DownDetector، بدأ انقطاع الخدمة في أمريكا الشمالية وبعض أجزاء أوروبا في حوالي الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي، حيث أبلغت صفحة Zoom عن مشاكل مع المستخدمين الذين ينضمون إلى الاجتماعات والندوات عبر الإنترنت.

وفي حوالي الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي، قالت الشركة إنها تعمل على الإصلاح، وخلال ساعة وربع قامت بتحديث الصفحة الخاصة بها لتعود الخدمة بالعمل مجددًا بكل طاقتها.

بعد ذلك قامت الشركة بشُكر المستخدمين على صبرهم وتحملهم هذا العطل خلال تغريدة، وأشارت إلى أنها كانت تواجه بعض المشكلات المتبقية مع العملاء الذين يشتركون في الحسابات المدفوعة.

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