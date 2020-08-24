كيفية فتح حسابين واتساب whatsapp على جهاز واحد

هل رغبت في فتح حسابين واتساب whatsapp على جهاز واحد من قبل؟. المعضلة عندك عندما تفكر في هذا هي انه لا يمكن تشغيل غير حساب واحد على التطبيق الخاص بهم. مع معضلة رفع و حفظ النسخة الإحتياطية من المحادثات على Google Drive لذلك في هذا المقال سنعرض عدة طرق تمكنك من انشاء اكثر من حساب واتساب على نفس الهاتف. و في الغالب ستحتاج هذا المقال لتستطيع فتح حسابين واتساب بسهولة. فأكمل القراءة لتتعرف كيف

فتح حسابين واتساب بشكل رسمي

اول فكرة هي استعمال تطبيق رسمي و بالتأكيد نتحدث هنا عن Whatsapp business و هو تطبيق رسمي من واتساب يمكنك استعماله لفتح حساب آخر على هاتفك. و الفكرة كلها نفس فكرة واتساب الطبيعي انت تحمل التطبيق. تكتب رقمك تسجل اليه. و لا شئ جديد. في هذه الحالة سأعطيك نصيحة. استعمل حساب جوجل آخر لحساب واتساب هذا لتستطيع حفظ الـBackup عليه بدلًا من ان يضيع النسخ الإحتياطي الخاص بحسابك الأساسي. تطبيق Whatsapp business مجاني على متجر Google play Store سأترك الرابط لتحميله بالأسفل.

تحميل التطبيق

مميزات الواجهات

من مميزات الواجهات انشاء اكثر من نسخة لأكثر من تطبيق هذا يتيح لك انشاء اكثر من تطبيق واتساب. تحديدًا 2 لن تتمكن من انشاء عدد اكبر. استعمالك لمثل هذه الميزة سيساعدك بسهولة على انشاء و فتح حسابين واتساب على نفس الهاتف. بالطبع هذه الميزة على اكثر من واجهة سواء واجهة miui لشاومي او RealmeUI لشركة ريلمي او ColorOS لأوبو و OxygenOS لشركة OnePlus غالبًا تكون هذه الميزة تحت اسم Dual apps او Parallel apps و لكن عند سامسونج اسمها Dual messenger و هي تختص ببرامج الـSocial فقط و سأعرض لك كيف تستعملها على هاتف سامسونج.

الخطوات

افتح تطبيق الإعدادات

اختر Advanced features

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اختر Dual messenger

قم بتفعيل اختيار واتساب أمامك

بعد بعض الإعدادات ستجد امامك نسختين من واتساب بسهولة

باستعمال تطبيقات خارجية

الحل الثالث لدينا لتستطيع فتح حسابين واتساب هو باستعمال تطبيقات طرف ثالث. هناك العديد من التطبيقات التي تمكنك من انشاء مساحة اخرى او تطبيق آخر لتستعمله و هذا جيد جدًا. من ابرز هذه التطبيقات هو تطبيق Shelter و كنت استعمله انا بشكل شخصي. تطبيق Shelter يقوم بإنشاء مساحة عمل Work profile خاصة بها تطبيقات منفصلة. يمكنك استعمالها لفتح حساب واتساب آخر على جهازك. تحديدًا سيمكنك من تحميل تطبيق واتساب آخر على جهازك بسهولة لتستعمله مع الأساسي كتطبيق آخر. هناك ميزة في هذا التطبيق انه يمكنك انشاء بيئة العمل هذه بحساب Google منفصل عن الأساسي الخاص بك. لتستطيع حفظ بيانات واتساب الثاني الخاص بك على حساب جوجل احتياطي

لتحميل التطبيق

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