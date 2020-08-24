تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ في الطرح العام لتطبيقات Your Phone

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال حدث Galaxy Unpacked من سامسونج الذي أقيم قبل أسبوعين، أعلنت شركة مايكروسوفت عن العديد من التحسينات لتطبيق Your Phone. وسيتم الآن طرح تجربة تطبيقات Your Phone لعامة الناس بعد فترة وجيزة من الاختبار المنحصر على مستخدمي Windows Insider.

وأعلنت مايكروسوفت عن الأخبار من خلال منشور، ويبدو أن الشركة لم تقم بتحديث قائمة توافق الأجهزة الخاصة بها لهذه الميزة حتى الآن. ومع ذلك، لا يزال من المحتمل أن تقتصر التجربة على الهواتف الذكية من سامسونج، وذلك بفضل خاصية Link to Windows.

تعد خاصية Link to Windows مدمجة مع جميع هواتف سامسونج الذكية الأحدث بالإضافة إلى العديد من أجهزة Galaxy A متوسطة المدى. يمكنك العثور على القائمة الكاملة للأجهزة المتوافقة من هنا. ومن المحتمل أن تقوم مايكروسوفت بتحديث القائمة قريبًا لإضافة مجموعة Galaxy Note 20.

وعلاوةً على ذلك، هناك أيضًا بعض متطلبات الأجهزة والبرامج الأخرى لهذه الميزة حتى تعمل. فمن المفترض أن يعمل الحاسب الخاص بك (الذي يعمل بنظام Windows 10) على تحديث أكتوبر 2018 أو إصدار لاحق، ويفضل أن يكون أحدث إصدار من Windows 10. كما تحتاج أيضًا إلى الحصول على أحدث إصدارات تطبيق Your Phone و Link to Windows. وأخيرًا، يجب أن يكون هاتفك وجهاز الحاسب متصلين بنفس شبكة Wi-Fi حتى تعمل.

قامت مايكروسوفت بتوسيع شراكتها مع سامسونج من خلال الإعلان عن العديد من ميزات Windows الجديدة الحصرية لهواتف جالكسي الذكية، ومن بين مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة تجربة تطبيقات Your Phone.

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وتوفر الميزة الجديدة القدرة على الوصول إلى تطبيقات Your Phone الخاصة بهاتف أندرويد مباشرة من جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10. يمكنك أيضًا تثبيت أحد التطبيقات على شريط المهام أو قائمة البدء على الحاسب الخاص بك للوصول السريع.

وسيتم فتح تطبيقات أندرويد في نافذة منفصلة خارج تطبيق Your Phone، إذ يتيح لك ذلك القيام بمهام متعددة مع توفير السلاسة لشاشة الحاسب الكبيرة ولوحة المفاتيح والفارة والقلم وإمكانيات شاشة اللمس لتطبيقات Your Phone.

يتم الآن طرح كل هذه الميزات للهواتف الذكية المتوافقة. وتقول مايكروسوفت أن هذا طرح تدريجي وقد يستغرق بضعة أيام قبل ظهور الميزات الجديدة على تطبيق Your Phone على جهاز الحاسب الشخصي الذي يعمل بنظام Windows.

وتخطط مايكروسوفت لإضافة المزيد من الوظائف إلى تطبيق Your Phone في المستقبل، إذ تعمل الشركة على إضافة دعم لتشغيل العديد من تطبيقات الأجهزة المحمولة في وقت لاحق من هذا العام.

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