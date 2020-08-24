تكنولوجيا: TikTok تؤكد أنها ستقاضي إدارة ترامب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت TikTok يوم السبت الماضي أنها سترفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب أمر تنفيذي يطالب الشركة الأم ByteDance بسحب اعمال TikTok في الولايات المتحدة. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها الشركة أنها سترفع دعوى قضائية بالفعل، وهي خطوة ترددت شائعات كثيرة حولها منذ عدة أسابيع. فقد بدأت التقارير تظهر يوم الجمعة أن الدعوى القضائية على الأرجح وشيكة.

وقال جوش غارتنر، المتحدث باسم TikTok، في بيان لموقع The Verge: “على الرغم من أننا نختلف بشدة مع مخاوف الإدارة، فقد سعينا منذ ما يقرب من عام إلى الانخراط بحسن نية لتقديم حل بناء”. وأضاف: “ما وجهناه بدلاً من ذلك هو الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة، حيث لم تهتم الإدارة بالحقائق بل وحاولت إدخال نفسها في المفاوضات بين الشركات الخاصة.”

كما أضاف أيضًا: ” لضمان عدم إهمال سيادة القانون ومعاملة شركتنا والمستخدمين بإنصاف، ليس أمامنا خيار سوى تحدي الأمر التنفيذي من خلال النظام القضائي “.

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وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا في 6 أغسطس يحظر جميع المعاملات مع ByteDance في محاولة “لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بسلسلة توريد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”. واستند الأمر إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية وقانون الطوارئ الوطنية.

وكان من المقرر أن يدخل الأمر حيز التنفيذ في غضون 45 يومًا. وفي 14 أغسطس، وقع الرئيس أمرًا تنفيذيًا آخر، إذ أعطى ByteDance حوالي 90 يومًا لبيع أو تفكيك TikTok في الولايات المتحدة.

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