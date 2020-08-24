فاطمة أيت طالب - دبي - موتورولا عازمة على إتمام مغامرتها في سوق الهواتف الذكية على الرغم من المنافسة القوية والشرسة التي يشهدها هذا السوق بالتحديد، ولذلك فقد قامت اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الذكي الإقتصادي الأحدث والذي أطلقت عليه إسم Moto G9، وهو الهاتف الذي يضم شاشة كبيرة، وثلاث كاميرات في الخلف، فضلا عن زر خاص للمساعد الرقمي Google Assistant.
الهاتف Moto G6 الجديد يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 662، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 20W.
الهاتف Moto G6 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10.
الهاتف Moto G6 الجديد سيُعرض للبيع في بعض البلدان حول العالم مثل الهند إبتداءً من 30 أغسطس مقابل ما يُعادل 155 دولار أمريكي علمًا أنه سيكون متوفرًا باللونين الأزرق والأخضر.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان رسميًا عن الهاتف Moto G6 مع شاشة بحجم 6.5 إنش، وثلاث كاميرات في الخلف، ويكلف 155$ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.