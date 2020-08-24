الهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي يحصل بدوره على واجهة Samsung One UI 2.5

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار النسخة الأحدث من واجهة Samsung One UI للهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي. هذا التحديث الجديد ليس رئيسيًا ولكنه لا يزال يجلب معه بعض الميزات الجديدة الأنيقة مع العلم بأنه يحمل البنية رقم F700U1UEU2BTGE، ويبلغ حجمه 1.15 جيجابايت.

التحديث الجديد يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر أغسطس من جوجل، ويتيح لك الآن طلب كلمة مرور شبكة الواي فاي إذا كانت إحدى جهات الإتصال الخاصة بك متصلة بالفعل بنفس الشبكة. هناك إضافة رائعة أخرى وهي لوحة المفاتيح الإفتراضية Samsung Keyboard، والتي يمكنها الآن البحث مباشرة على اليوتيوب حتى لا تقتصر عمليات البحث على محرك البحث Google فقط. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك وضع التصوير الإحترافي Pro Mode إلى التطبيق الإفتراضي للكاميرا والذي يتيح لك الآن إختيار الميكروفون المدمج أثناء التسجيل أو ميكروفون خارجي يعمل عن طريق البلوتوث أو عن طريق كابل USB Type-C.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.