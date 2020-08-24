الصور الحاسوبية للهاتف Google Pixel 4a 5G تكشف عن تصميم مألوف وشاشة أكبر

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم الإعلان عن الهاتف Google Pixel 4a 5G إلى جانب الهاتف Google Pixel 5 في المستقبل القريب. ومن المتوقع أن يحمل كلا الهاتفين التصميم الأساسي للهاتف Google Pixel 4a الذي أعلنت عنه شركة جوجل مؤخرًا، ولكنهما سيحصلان على المعالج Snapdragon 765G. تم الترويج للهاتف Google Pixel 5 أيضًا على أنه سيحمل كاميرا مُزدوجة في الخلف، والآن علمنا أن الهاتف Google Pixel 4a 5G سيأتي بدوره مع إثنتين من الكاميرات في الخلف إلى جانب شاشة طويلة بحجم يتراوح بين 6.1 إنش و6.2 إنش.

قام المسرب الفرنسي البارز OnLeaks بنشر مجموعة من الصور الحاسوبية التي تجسد لنا كيف سيبدو الهاتف Google Pixel 4a 5G القادم من جوجل، وكشف لنا أيضًا أن هذا الهاتف سيأتي بأبعاد تبلغ 153.9 × 74.0 × 8.6 ملمتر مع العلم بأن الهاتف Google Pixel 4a الحالي يمتاز بأبعاد تبلغ 144 × 69.4 × 8.2 ملمتر.

يمكننا أن نرى أن التصميم العام مشابه تمامًا لـ Google Pixel 4a بحيث يضم بدوره ثقبًا في الركن الأيسر العلوي من الشاشة، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ومنفذ USB Type-C في الأسفل ومنفذ السماعات في الأعلى. وحدة الكاميرا في الخلف أصبحت أكثر بروزًا قليلاً لإستيعاب الكاميرا الثانية الواسعة الزاوية. سيحتفظ الهاتف أيضًا بالهيكل البلاستيكي لـ Google Pixel 4a.

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عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار حتى تقوم شركة جوجل بإزاحة الستار رسميًا عن كلا الهاتفين قبل أن نتأكد من تصميم كلا الهاتفين، ولكن يبدو أن شركة جوجل قررت تبني لغة تصميم واحدة في جميع هواتفها الذكية لخفض التكاليف من أجل إطلاق هواتفها الذكية في السوق بأسعار أرخص، وهذا بالفعل ما لمحت إليه شركة جوجل عندما أعلنت عن الهاتف Google Pixel 4a في وقت سابق من هذا الشهر.