شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ألعاب باتل رويال؟ بعد مشكلة فورتنايت وأبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدور حاليا معركة شرسة بين شركتى أبل Epic المطورة للعبة فورتنايت حول مقدار الأموال التى تحصل عليها أبل من الشركة المطورة للعبة، حيث تعد فورتنايت واحدة من ألعاب الباتل رويال الشهيرة أمثال بابجى وكول اوف دويتى والتى تمتلك جماهيرية وشعبية كبيرة بين المستخدمين حول العالم.

ألعاب باتل رويال:

تعد ألعاب الباتل رويال أو المعارك الملكية هى نمط ألعاب فيديو يعتمد على الاستكشاف وبعض العناصر المشابهة لألعاب بقاء وتعتمد على أن تكون آخر شخص حي في اللعبة، وقد كانت أول لعبة من هذه الفئة هي h1 z1 وليست ببجي، حيث تبدأ اللعبة بعدد ضخم من اللاعبين ينزلون فى مكان واحد ويبدأون بجمع الأسلحة والدروع والمعدات التي ستساعدهم في اللعبة وعلى اللاعب قتل الخصوم الذين يعترضونه وكما يصبح مكان اللعب أصغر بحيث تحيط باللاعبين المتبقين منطقة خطر في مكان صغير والفائز يكون آخر شخص حي في اللعبة، تم أخذ فكرة اسم النمط من الفلم الياباني المعركة الملكية.

بدأ التطور فى عالم الألعاب منذ ظهور ألعاب مثل ماين كرافت حتى صدرت في سنة 2017 لعبة بلاير أنونز باتل جراوند أو المعروفة باسم ببجي وتمكنت من بيع أكثر من 50 مليون نسخة والحصول على 400 مليون لاعب حول العالم، لاحقا صدرت لعبة فورتنايت باتل رويال المجانية التي تمكنت من النجاح والانتشار بسرعة.