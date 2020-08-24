شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك توافق على دفع أكثر من 100 مليون يورو للضرائب بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت فيس بوك على دفع أكثر من 100 مليون يورو ضرائب فى فرنسا، بما فى ذلك غرامة، تتعلق بحسابات ضريبية قبل عام 2018، حسبما ذكرت المجلة المالية الفرنسية كابيتال على موقعها الإلكتروني، وقالت وزارة المالية الفرنسية إنها لا تستطيع التعليق على قضايا ضريبية فردية، لكن أفادت كابيتال أنها اطلعت على وثائق تظهر أن فيس بوك تلقى أوامر بدفع 104 ملايين يورو، بما فى ذلك غرامة قدرها 22 مليون يورو.

وتأتى هذه الخطوة بعد يوم من موافقة الحكومة البريطانية على التخلى عن ضرائب فيس بوك، إذ كشفت عدد من الصحف البريطانية أن الحكومة تستعد للتخلى عن ضريبة تم تقديمها مؤخرا على شركات التكنولوجيا العالمية مثل فيس بوك وجوجل وأمازون، بسبب مخاوف من أن ما يسمى بضريبة الفيس بوك يمكن أن تقوض اتفاق تجارى فيما بعد بريكست.

وأشارت تقارير إلى تخطيط ريشى سوناك، وزير الخزانة البريطانى، للتخلى عن ضريبة الخدمات الرقيمة التى كان من المتوقع أن تولد حوالى 500 مليون جنيه إسترلينى توجه لتكلفة الاستجابة الهائلة التى قامت بها الحكومة فى ظل تفشى وباء كورونا.

ورأت صحيفة الجارديان أن هذا القرار للتخلى عن الضريبة يأتى بعد أسابيع من كتابته إلى نظيره الأمريكى ستيفين منوتشين يطالب بأن تدفع شركات التكنولوجيا الكبرى مزيد من الضرائب للمساعدة فى تمويل التعافى من أزمة وباء كورونا.

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