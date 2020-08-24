شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شراكة جديدة بين "مؤسسة ڤودافون مصر" و"سامسونج إلكترونيكس مصر" على منصة "تعليمي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

محتوى متخصص عن التكنولوجيا والبرمجة من خلال منصة "تعليمي" للطلاب على مستوى الجمهورية

أعلنت مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع عن شراكتها مع سامسونج إلكترونيكس مصر على منصتها الرائدة "تعليمي" وذلك من أجل تحفيز الطلاب على استخدام محتوى المنصة، حيث تستهدف الطلاب من عمر 5 سنوات إلى 16 سنة الأكثر قراءة للكتب الرقمية والأكثر استكمالا لعدد من الدورات التدريبية على المهارات الرقمية.

وتبدأ المرحلة الأولى لتسليم الجوائز لثلاثين طالب بين 5 -10 سنوات الذين سيقومون بقراءة أكبر عدد من الكتب أو الطلاب بين 10-16 عاما الذين سيستكملون الدورات التدريبية خلال الفترة من يوم 23 أغسطس حتى 23 سبتمبر المقبل وستقوم المؤسسة بالإعلان عن المرحلة الثانية مع بدء العام الدراسي. وقد تعاونت "مؤسسة ڤودافون" مع ideas Gym لتقديم 15برنامج تدريبى على البرمجة وعلوم الروبوت والإلكترونيات وغيرها من المجالات العلمية والتخصصات الحديثة. إلى جانب ذلك، تعاقدت "مؤسسة ڤودافون" مع شركة المفكرون الصغار Little Thinking Minds من أجل تزويد المنصة بما يقارب 180 كتاب رقمى تفاعلى بمستويات مختلفة هدفها تنمية القدرات القرائية للغة العربية لدى الطلاب والتوعية بأهميتها.

وقال المهندس محمد حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ڤودافون مصر: "فخورون بالتعاون مع سامسونج مصر، ومزيد من المؤسسات المتخصصة فى مجال التعليم من أجل دعم منصتنا الإلكترونية "تعليمي" والتى تساعد أبنائنا من الطلبة على التعلم عن بعد خاصة خلال أزمة كورونا، مشيرا إلى أن "تعليمي" ساهمت فى خدمة أكثر من 130 ألف طالب وولى أمر منذ انطلاقها فى مارس الماضي. والآن تعمل المنصة على توسيع دورها فى هذا الإطار وحتى بعد انتهاء الدراسة وخلال فصل الصيف لتنمية مواهب الطلاب وشغل أوقاتهم بالمعرفة والاطلاع على كل ما هو مفيد."

وأشارت مى ياسين، الأمين العام لمؤسسة ڤودافون مصر أن المؤسسة تسعى دائما لعقد الشراكات مع مختلف الشركات والمؤسسات لتعظيم منفعة واستفادة المجتمع من المشروعات التى تنفذها المؤسسة وأن هذه الشراكة الغرض منها تشجيع الطلاب على تنمية مهاراتهم خلال فترة الصيف وزيادة استفادتهم من استخدام المنصة وأيضا، تهيئة الطلاب على استخدام التكنولوجيا كوسيلة من وسائل التعلم الحديثة.

Advertisements

ومن جانبها قالت مى هلال رئيس قطاع التجارة الإلكترونية بسامسونج إلكترونيكس مصر، "نولى فى سامسونج اهتماما كبيرا بدعم وتعزيز الأنظمة التعليمية فى المجتمعات التى نعمل بها، لذلك يسرنا التعاون مع مؤسسة "ڤودافون" مصر فى مجال التعليم الرقمى والتعلم عن بعد، لأن المؤسسة من بين الأوائل الذين يقدمون منصة تعليمية بهذا التميز."

وأكدت هلال "نؤمن أن للمؤسسات والكيانات الكبرى دور أساسى فى دعم التعليم الرقمى والتعلم عن بعد وأن تمكين الأطفال والشباب من التكنولوجيا هو الخيار الأمثل للتواكب مع المتغيرات التى تحدث فى العالم. نحن فى سامسونج اطلقنا العديد من المبادرات لتطوير البنية التحتية للمعامل بالمدارس فى أكتر من 85 مدرسة بالصعيد بالإضافة إلى التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم فى التحول للتعليم بالتابلت والذى أسهم بشكل كبير فى دعم التعليم عن بعد فى ظل الظروف الراهنة".

الجدير بالذكر أن منصة "تعليمي" هى منصة رقمية تهدف إلى دعم عملية التعلم عن بعد، وتعد منصة تكميلية لمنصة وزارة التربية والتعليم المصرية، وتحتوى على محتويات تناسب احتياجات الطلاب فى جميع المراحل الدراسية. كما تتيح المنصة محتوى استرشادى تربوى لأولياء الأمور.