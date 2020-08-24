شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة قادمة لواتس آب لحل مشكلة مساحة التخزين.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن يطلق تطبيق التراسل الفوري واتس آب قريبًا واجهة مستخدم مجددة لقسم التخزين في التطبيق، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، حيث زعم التقرير أن واتس آب يعمل على طرح أدوات جديدة لاستخدام التخزين، وباستخدام هذه الأدوات الجديدة، يبدو أن واتس آب يهدف إلى مساعدة المستخدمين على رؤية المحتوى الذي يشغل أكبر مساحة تخزين بسهولة وبالتالي تحرير مساحة وفقًا لذلك.

ووفقًا للتقرير سيضم قسم استخدام التخزين المعاد تصميمه شريط تخزين في الأعلى يُقال إنه يفصل المساحة بين ملفات الوسائط ونوع المحتوى "الآخر" على التطبيق، وأسفل ذلك ، يُقال أن المستخدمين سيحصلون على قسمين منفصلين يبرزان "الملفات المعاد توجيهها" و"الملفات الكبيرة" للمستخدمين لمعرفة الملفات التي ليست غير أساسية فحسب ، بل تشغل أيضًا أقصى مساحة.

وأسفل كل هذا، يستمر المستخدمون فى رؤية محادثاتهم مع جهات الاتصال الأخرى ومقدار مساحة كل دردشة، ويجب ملاحظة أن واجهة المستخدم المعاد تصميمها لقسم التخزين في واتس آب قيد التطوير حاليًا، فيما يدعي التقرير أنه سيتم تقديم هذا لمختبري الإصدارات التجريبية قبل طرحه على جميع مستخدمي واتس آب.

وقال WABetaInfo: "لا يزال واتس آب يعمل على تحسين هذه الأدوات، والتي هي قيد التطوير حاليًا، وربما يتم تقديم أدوات أخرى قبل الإصدار لمختبري الإصدارات التجريبية"، ويزعم التقرير أن هذه الأدوات تأتي أيضًا إلى مستخدمي iOS أيضًا، وكجزء آخر من واتس آب تم تعيينه للحصول على واجهة مستخدم مجددة هو شاشة الاتصال.