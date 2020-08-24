شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Salesforce الأمريكية تسمح لموظفيها العمل من المنزل حتى منتصف عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة Salesforce الرائدة في مجال البرمجيات السحابية إن الموظفين التابعين لها يمكنهم العمل من المنزل حتى 31 يوليو 2021 على الأقل، وتنضم الشركة بذلك إلى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل و فيس بوك الذين مددوا سياسة العمل من المنزل حتى منتصف عام 2021.

وقال برنت هايدر، مدير شؤون الموظفين فى Salesforce : "نتفهم أن نقل مكاتبنا إلى منازلنا ليس دائمًا سهلاً أو مريحًا، خاصة لمن لديهم عائلات في المنزل أو لأولئك الذين يشعرون بالعزلة ونحن نعمل بجد لتلبية الاحتياجات الفريدة لموظفينا خلال هذا الوقت"، وأضاف: "لضمان حصول موظفينا على ما يحتاجون إليه لمواصلة العمل من المنزل ، نقدم 250 دولارًا أمريكيًا للأدوات والمعدات المكتبية - بالإضافة إلى 250 دولارًا أمريكيًا التي تم تقديمها في وقت سابق من العام".

وقد قامت الشركة بتوسيع إجازة رعاية الأسرة، مما يجعل الوالدين مؤهلين للحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة ستة أسابيع.

Advertisements

وقال هايدر: "في يونيو، قمنا بزيادة عروضنا العالمية لرعاية الأطفال الاحتياطية خلال الصيف حتى يتمكن الموظفون من الحصول على تعويض يصل إلى 100 دولار يوميًا لمدة 5 أيام كل شهر، واليوم قمنا بتمديد ذلك حتى نهاية يناير 2021".

يذكر أن فيس بوك قد طلب من قوة العمل التي يبلغ قوامها 48000 فرد البقاء في المنزل حتى يوليو 2021 ، ومنح 1000 دولار إضافية لكل موظف لشراء لوازم مكتب منزلي، فيما كانت جوجل قد حددت في وقت سابق يناير 2021 كجدول زمني مؤقت لعمالها للعودة إلى المكاتب.

وسمح موقع تويتر للموظفين بالعمل من المنزل "إلى الأبد" إذا رغبوا في ذلك، بينما تتوقع أمازون وآبل عودة موظفيهما إلى مكاتبهم في يناير ، يبدو أن معظم شركات التكنولوجيا الأخرى تأمل أيضًا في العمل من المنزل حتى نهاية العام.