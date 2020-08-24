افضل متصفحات الإنترنت على ويندوز 10 و اسرعهم

متصفحات الإنترنت على ويندوز 10 كثيرة جدًا. منها السريع و الجيد. و منها الخفيف الذي لا يستهلك من موارد الجهاز الكثير. و منها ما هو صعب الإستعمال او ثقيل نوعً ما على الجهاز. لذلك في هذا المقال سنتحدث عن متصفحات الانترنت الأفضل على ويندوز 10 و اي المتصفحات اسرع و ايهم انسب للإستخدام فتابع المقال.

Google Chrome

من متصفحات الإنترنت الشهيرة جدًا هو متصفح Google Chrome و افضلهم تقريبًا من رأيي و ذلك لإعتمادي عليه في كل استخداماتي غالبًا. ذلك بفضل المزامنة بين متصفح Chrome على حساب جوجل الخاص بي و امكانية مشاركة الصفحات المفتوحة بين الهاتف و الكمبيوتر. ايضًا دعمه للعديد من الإضافات الممتازة. و كونه متصفح مبني على نواة Chromium فـGoogle Chrome اختيار ممتاز. و لكن مشكلته الوحيدة هي استهلاكه العالي لذاكرة الوصول العشوائي. فإن كان جهازك بموارد ضعيفة فلن يكون مثاليًا لك

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Microsoft Edge

متصفحات الإنترنت من مايكروسوفت كان لها سمعة سيئة نوعًا ما فمتصفح مثل Internet Explorer لم يكن بسمعة جيدة و حتى Microsoft Edge لم يكن ذا سمعة جيدة. و لكنه قد تحسن بشكل كبير في نسخة Chromium صار يشبه متصفح Google Chrome بشكل كبير كأنه نسخة منه و لكن من تطوير Microsoft. هذا المتصفح ممتاز عن تجربة معه. و يصدر على نسخ Windows 10 الأخيرة و سأترك لك رابط تحميل منفصل له ايضًا

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Firefox

النسخة الأخيرة من المتصفح الشهير من Mozilla تحمل ما قدمه المتصفح طول حياته من جودة ممتازة كمتصفح. و لازال يقدم المتصفح تجربة ممتازة. ليس ثقيلًا على الجهاز بشكل كبير. يدعم اضافات كثيرة. هناك مزامنة بين الهاتف و الكمبيوتر عن طريق حساب خاص. و كل شئ قد تحتاجه لمتصفحك الخاص بك. تطبيق Firefox ممتاز و من افضل متصفحات الإنترنت على ويندوز 10

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متصفحات Opera

متصفحات Opera قديمة و معروفة بشكل كبير. هو الآن متصفحين Opera و OperaGX المتصفحين يبحثان عن تقديم تجربة جيدة لتصفح الإنترنت. خاصة GX الخاص بمحبي الألعاب. من المميزات الكبيرة لمتصفح Opera هو وجود VPN خاص به مدمج به كمتصفح يمكنك استعماله لإخفاء نفسك على الشبكة بسهولة بدون برامج اضافية. و هذه ميزة مهمة جدًا مع ميزة اخرى خاصة بإختصارات المواقع و المتصفح بشكل كبير. و لذلك فانا افضل Opera اذا كنت تبحث عن متصفح جيد

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متصفح Brave

ايضًا Brave متصفح جيد جدًا هو مبني على نواة كروميوم ايضًا و هو مشابه بشكل كبير لمتصفح Google Chrome. لدرجة ان الكثير من الناس يعتبرونه افضل من Chrome بسبب سرعته و دعمه لنفس دعم Chrome و ظهوره بشكل كبير كمتصفح مهتم بالخصوصية. Brave متصفح قديم و لكنه ممتاز من ناحية الخصوصية و من ناحية الأمان. لازال يحصل على الدعم الذي تحتاجه لمتصفح من متصفحات الإنترنت الكبيرة و يستعمله العديد من المستخدمين لذلك فهو في هذه القائمة.

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