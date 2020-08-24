بأذن واحدة.. فتاة تحقق ملايين المشاهدات على تيك توك

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فتاة تحقق ملايين المشاهدات على تيك توك
أصبح ارتداء الكمامة جزءاً من حياتنا اليومية بسبب فيروس كورونا، لكن ليس الجميع يمكنهم فعل ذلك، ومن هؤلاء، فتاة أمريكية من ولاية ميزوري بأذن واحدة؛ ولم تتوقع رايس ياربروغ البالغة من العمر 20 عاماً أن يجذب مقطع الفيديو الذي نشرته وتشرح فيه كيفية ارتداء الكمامة ملايين المشاهدات على تيك توك، حسبما قالت شبكة ABC الإخبارية.
وقالت رايس: «ما زلت أشعر بنوع من الصدمة لأن ملايين الناس يعرفونني إلى حد ما».
وتعاني رايس منذ ولادتها من عيب خلقي يسمى متلازمة جولدينهار أجبرها على وضع أذن اصطناعية منذ أن كانت في سن 12 عاماً.
وأضافت رايس: «أجريت الكثير من الجراحات التجميلية لكي أبدو بالمظهر الذي أنا عليه اليوم، لكن الجانب الأيمن من وجهي لم تتم معالجته بشكل صحيح».
وتساءلت رايس عبر تيك توك عن كيفية ارتداء الكمامة بالنسبة لمن ليس لديه سوى أذن واحدة. ونشر مستخدمون تعليقات يقترحون عليها استخدام مقبض الهاتف Pop Socket أو وضع مشبك تعليق. ولم تشعر رايس بالحرج، بل قامت بتجربة ذلك.
وعلقت قائلة: «صورت المقطع بدقيقتين وتوجهت إلى المنزل، وعندما وصلت كان عدد المشاهدات قد وصل إلى 30.000 مشاهدة».
ووصل عدد مشاهدات مقاطع الفيديو الأربعة الموجودة على صفحتها مجتمعة إلى أكثر من 60 مليون مشاهدة.
وأضافت: «وصلتني مئات التعليقات من الناس منهم من قال (مرحباً، لم يسبق لي أن رأيت شخصاً مثلي، هذا أمر لطيف، وقد ساعدتني حقاً على الشعور بأني شخص طبيعي اليوم)، وهذا يعني الكثير بالنسبة لي».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.