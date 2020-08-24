تكنولوجيا: حدث Huawei IFA سيُعقد في 3 سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي الصينية للكشف عما قد يكون آخر مجموعة رائدة لها في الوقت الحالي، فقد أعلنت الشركة مؤخرًا أنها ستقيم حدث IFA 2020 الخاص بها في 3 سبتمبر القادم في برلين بألمانيا.

وهناك احتمال أن تكشف الشركة عن معالج Kirin 9000 الجديد خلال هذا الحدث، كما هناك تكهنات بأن مجموعة Huawei Mate 40 ستظهر.

يُظهر الملصق الدعائي الخاص بالحدث: شاشات ذكية بالإضافة إلى Huawei P40 Pro وأجهزة الحواسب المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية ومكبرات الصوت الذكية. وهناك أيضًا صور لنظارات هواوي الذكية والنظارات اللاسلكية.

لا نعلم بالضبط ما الأجهزة التي سيتم الكشف عنها خلال الحدث، قد تقوم هواوي بالكشف عن أحدث مجموعة لها، أو قد تقوم بإطلاق بعض أجهزتها الحصرية في الصين للمستخدمين العالميين.

ووفقًا للتقارير، سيأتي هاتف Huawei Mate 40 بشاشة LG منحنية بحجم 6.67 بوصة، وسيكون لهذه الشاشة معدل تحديث يبلغ 90 هرتز. وفيما يتعلق بالكاميرات، سنجد مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل + كاميرا بزاوية عريضة بدقة 20 ميجابكسل + كاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل. سيضم الهاتف أيضًا وحدة ضبط تلقائي للصورة بالليزر.

كما سيكون هناك أيضًا Mate 40 Pro/Mate 40 Pro+ والذي من المفترض أن يضم شاشة من صنع LG Display و BOE داعمة لمعدل تحديث 90 هرتز بالإضافة إلى معالج Kirin 9000.

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وفيما يتعلق بالكاميرات، سيصل الهاتف مع مستشعر 50 ميجابكسل باستخدام التقنية الكاميرا السائلة من هواوي. ولقد اعتقدت التقارير السابقة أن هذه الميزة لن تظهر حتى يصل Huawei P50 العام المقبل، ومع ذلك، قد لا يتم إطلاق مجموعة P50.

وعلاوةً على ذلك، سيستخدم الهاتف معالج Kirin 9000 بتقنية تصنيع 5 نانومتر من TSMC، مع أحدث هيكل من ARM ودمج NPU الجديد من هواوي ونطاق 5G وتقنيات أخرى. وبالتالي، فإن ذلك يعزز بشكل كبير أداء هذه الشريحة.

أما بالنسبة لمجموعة Mate 40، فقد تحتوي على طرازات Mate 40 Standard Edition و Mate 40 Pro و Mate 40 Pro+. ولأول مرة، قد لا تصل هذه الهواتف الذكية بنفس النظام. فهناك تقارير تفيد بأن Huawei Mate 40 Pro سيصل مع EMUI 11 (Android 11). ومع ذلك، سيأتي جهاز Mate 40 بأحدث إصدار من واجهة EMUI 10 وهو (EMUI 10.x).

جدير بالذكر أن مؤتمر IFA الخاص بـ Honor سيُعقد في 4 سبتمبر، وسيكون أبطال هذا الحدث أجهزة جديدة قابلة للارتداء وأجهزة لوحية من Honor.

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