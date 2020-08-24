الإعلان رسميًا عن الهاتف LG Q92 5G مع شاشة بحجم 6.67 إنش، والمعالج SD765G

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة LG عازمة على المنافسة بقوة في سوق الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G هذا العام، وخصوصًا سوق الهواتف الذكية الإقتصادية، وبالتالي فليس من المفاجئ أن نسمع الآن أن شركة LG قامت للتو بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف LG Q92 5G ليكون بذلك أحدث هاتف 5G من الشركة الكورية الجنوبية.

الهاتف LG Q92 5G الجديد من شركة LG يستخدم نفس لغة التصميم الجديدة المستخدمة في الهاتف LG Velvet، ويضم كذلك مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن بقوة 15W.

الهاتف LG Q92 5G الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 25 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع نظام Android 10 ومع واجهة LG UX 9، كما أنه مصمم لمقاومة المياه والغبار بفضل شهادة IP68 علمًا أنه يحمل كذلك شهادة المتانة العسكرية MIL-STD-810G.

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عمومًا، الهاتف LG Q92 5G سيُعرض رسميًا للبيع في كوريا الجنوبية إبتداءً من 26 أغسطس مقابل ما يُعادل 420 دولار أمريكي، وليست هناك حاليًا أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي.