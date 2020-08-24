Huawei تُعلن عن موعد إنعقاد مؤتمرها في الصحفي في معرض IFA 2020، ونرى معالجها الرائد على الأرجح

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك تقارير غير مؤكدة تفيد أن شركة Huawei تخطط للإعلان عن معالج Hisilicon Kirin رائد جديد في أوائل شهر سبتمبر المقبل كما فعلت في العام الماضي، والآن أكدت الشركة أنها ستشارك في معرض IFA 2020، وهو الحدث حيث من المرجح أن تُعلن الشركة عن معالجها الرائد الجديد نظرًا إلى أنها قامت بنفس الخطوة مع المعالج HiSilicon Kirin 990 في العام الماضي.

لم تُعلن شركة Huawei عن المنتجات التي ستكشف عنها في معرض IFA 2020، على الرغم من أنه وفقا للملصق، سنرى هواتف ذكية جديدة، وساعات ذكية، وسماعات لاسلكية حقيقية للأذن، ومكبرات الصوت الذكية، فضلا عن الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة والتلفزيونات الذكية.

السؤال البارز هو ما إذا كنا سنرى سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series في هذا الحدث أو ما إذا كان سيتم التشويق لها على الأقل. وجدير بالذكر أن المعالج الرائد المقبل لشركة Huawei سيظهر لأول مرة على سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series مع العلم بأن هذه السلسلة قد تكون آخر تشكيلة رائدة من شركة Huawei تستخدم معالجًا من شركة HiSilicon التابعة لها بسبب الحظر الأمريكي المفروض على الشركة الصينية الذي يمنع على شركة TSMC تصنيع المعالجات لها.

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من المقرر عقد الحدث في اليوم الثالث من شهر سبتمبر المقبل على الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش وستركز فيه شركة Huawei على تفصيل ” رؤيتها لجعل حياة الذكاء الإصطناعي سلسة “. ويَعد محرك الذكاء الإصطناعي المطور من قبل شركة Huawei نفسها في معالج HiSilicon Kirin المقبل على تطبيق هذه الإستراتيجية.

ستكون العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei حاظرة في معرض IFA 2020 أيضًا، ومن المقرر أن تكشف هي الأخرى في هذا الحدث عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، بما في ذلك الأجهزة القابلة للإرتداء والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، على الرغم من أننا سنرى على الأرجح هاتفًا أو إثنين أيضًا. موضوح الحدث مشابه وهو ” وسع حياتك الذكية “.