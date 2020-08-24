زجاج Gorilla Glass Victus في الهاتف Galaxy Note 20 Ultra يُظهر نتائج مثيرة للإعجاب

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإطلاق الهاتف Galaxy Note 20 Ultra مع الطبقة الزجاجية الواقية الجديدة Gorilla Glass Victus من شركة Corning في الأمام والخلف، وهي الطبقة الزجاجية التي وعدت شركة Corning بأنها توفر حماية أفضل ضد الخدوش والكسر.

أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت قناة PhoneBuff على اليوتيوب مؤخرًا بنشر مقطع فيديو جديد يظهر فيه الهاتف Galaxy Note 20 Ultra يخضع لّإختبارات السقوط المعتادة وتم مقارنته مع iPhone 11 Pro Max من آبل. يمكنك مشاهدة النتائج أدناه :

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عادة ما يكون إسقاط الهاتف على الظهر أسوأ من الأمام لأن وحدة الكاميرا البارزة تصبح نقطة الإرتطام البارزة في الهاتف مما يجعلها بمثابة نقطة ضعف على عكس الهواتف المسطحة الظهر لأن السطح المستو يبدد الطاقة. ومع وضع ذلك في الإعتبار، تتفوق الطبقة الزجاجية الواقية Gorilla Glass Victus بشكل كبير على Gorilla Glass 6 المستخدم في iPhone 11 Pro Max. نعم، الهاتف Galaxy Note 20 Ultra تعرض لبعض الخدوش والتصدع، ولكن من الواضح أن حالته أفضل من حالة iPhone 11 Pro Max.

السقوط الثاني كان على الزاوية، ولكن الشركات المصنعة بدأت في الأونة الأخيرة بالتركيز على تقوية هذه الزوايا في هواتفها الذكية الراقية. وفي حالة الهاتف Galaxy Note 20 Ultra، إلتقطت الحافة بعض الخدوش ولكن ذلك لم يؤثر على مظهر الهاتف أو أدائه.

السقوط على الوجه هو الإختبار الذي سحق فيه Galaxy Note 20 Ultra منافسه iPhone 11 Pro Max. بعد 10 سقطات، ظلت الواجهة الأمامية للهاتف آمنة وسليمة مع وجود خدوش طفيفة تظهر فقط تحت الضوء المباشر.

من المهم حقًا أن يكون لديك هاتف متين، وخاصة عندما يكون سعره يبدأ من 1299 دولار أمريكي. قالت شركة Corning أن إمتلاك زجاج واقي جديد وأكثر صلابة هو إستثمار من شأنه أن تظهر فوائده مع مرور الوقت وتشجيع العملاء على دفع المزيد للحصول على الحماية المناسبة.