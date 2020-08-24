شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: تحرك أبل ضد منشئ Fortnite سيضر قطاع الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة مايكروسوفت في دعوى قضائية إن تهديد شركة أبل للعبة "Fortnite" سيؤذي أعمال ألعاب مايكروسوفت، بالإضافة إلى مطوري الألعاب الآخرين، حيث جاء ذلك عقب نزاع بين Apple و Epic Games، حيث أزالت شركة أبل ألعاب Epic من متجر التطبيقات الخاص بها بعد أن انتهك صانع اللعبة قواعد الدفع داخل التطبيق الخاصة بأبل.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتقول Epic إن أبل قد هددت أيضًا بقطع وصولها إلى أدوات أبل اللازمة للحفاظ على "Unreal Engine" ، وهو برنامج يرخصه العديد من مطوري الألعاب لإنشاء رسومات أفضل، وقالت مايكروسوفت إن هذه الخطوة ستلحق الضرر بواحد على الأقل من الألعاب الخاصة بها والتي تسمى "فورزا ستريت" والتي تستخدم المحرك لإصدار iOS من اللعبة.

وطلبت الشركة المطورة للعبة فورتنايت من المحكمة منع شركة آبل من إلغاء هذا الوصول أثناء استمرار القضية، واستجابت شركة آبل للطلب، مؤكدة أنها تطبق السياسات المذكورة سابقًا، لكنها لم تنكر تعرض دعم (iOS) للخطر، فيما تقول "Epic Games": إن إزالة الدعم سيكون عقابًا بلا داع، وسيؤثر في المطورين الذين صمموا ألعابهم بالاعتماد على المحرك، الذين لا علاقة لهم بهذه القضية.

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وجاء في الإيداع: اتساع نطاق انتقام شركة آبل هو في حد ذاته جهد غير قانوني للحفاظ على احتكارها وتهدئة أي إجراء من الآخرين الذين قد يجرؤون على معارضة شركة آبل، فيما أوضحت مايكروسوفت أنه لن يتمكن أي مطور يستخدم المحرك من تصحيح العيوب الأمنية بمجرد إبطال الوصول، مما يوقف دعم مجموعة واسعة من الألعاب، من ضمنها "Forza Street".

فيما تسعى "Epic Games" للحصول على أمر محكمة لوقف إنهاء آبل لحسابات مطوريها، وقالت شركة آبل: إنها ستعكس تحركاتها إذا أعادت الشركة تقديم إصدار من فورتنايت يتوافق مع قواعد الدفع الخاصة بها.