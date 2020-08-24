شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسعى للتبرع بـ84 مليون دولار فى كوريا الجنوبية.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترحت الوحدة الكورية الجنوبية التابعة لشركة أبل اتخاذ إجراءات لمعالجة مخاوف مكافحة الاحتكار وعرضت تقديم برامج دعم بقيمة 100 مليار وون (84.02 مليون دولار) للشركات الصغيرة والمستهلكين وغيرهم، حسبما قالت هيئة مراقبة المنافسة في البلاد، وقالت اللجنة إن شركة أبل كوريا تخضع للتحقيق من قبل لجنة التجارة العادلة في كوريا بشأن مزاعم بأنها أساءت استغلال مركزها المهيمن بإجبار شركات الاتصالات المتنقلة على دفع تكاليف الإعلانات وإصلاحات الضمان.

وبحسب موقع TOI الهندى فقالت KFTC في إفادة صحفية إن شركة أبل وافقت على إصلاح شروط "غير عادلة" مع شركات الاتصالات كجزء من اقتراحها، وعلى سبيل المثال، ستناقش شركة آبل كيفية مشاركة تكاليف الإعلان مع شركات الاتصالات، مما سيساعد في تقليل الأعباء على شركات الاتصالات، حسبما قالت KFTC.

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ولم تكن شركة أبل كوريا متاحة على الفور للتعليق، ومن أصل 100 مليار وون، تعهدت أبل بتقديم 40 مليار وون لبناء مركز لدعم البحث والتطوير للمصنعين الصغار فى كوريا و25 مليار وون لإنشاء "أكاديمية" لتوفير التعليم للمطورين، وسيتم استخدام 25 مليار وون أخرى لمنح المستهلك خصومات على تكاليف إصلاح الضمان والمزايا الأخرى.

وستغلق الجهة التنظيمية القضية دون استنتاج ما إذا كانت أبل قد فعلت أي شيء غير قانوني إذا وجدت أن العلاجات المقترحة معقولة بعد جمع الرأي العام، في عام 2019 استحوذت شركة أبل على حصة 18% في سوق الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية ، وهي المنطقة الرئيسية لشركة Samsung Electronics، والتي كانت تسيطر على 65% من السوق، وفقًا لبيانات الباحث Counterpoint.

وتواجه شركة أبل ضغوطًا لمكافحة الاحتكار في بلدان أخرى، ففي مارس، فرض المنظمين الفرنسيين غرامة قدرها 1.1 مليار يورو (1.23 مليار دولار) على شركة آبل ، قائلين إن الشركة المصنعة لأجهزة آيفون مذنبة بارتكاب سلوك مناهض للمنافسة تجاه شبكة التوزيع والتجزئة، وقالت شركة آبل في ذلك الوقت إنها ستستأنف القرار.