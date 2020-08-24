مايكروسوفت تدخل معركة “فورتنايت” و “أبل”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2020 1:52 مساءً

دافعت مجموعة “مايكروسوفت” عن الشركة المصممة للعبة “فورتنايت” بقولها في وثيقة قضائية إن تحرك “أبل” لمنع الشركة من الحصول على أدوات برمجة سيلحق الضرر بمصممي ألعاب إلكترونية آخرين فضلا عن اللاعبين.

وتتواجه شركة “إبيك جايمز” في معركة قضائية مع “أبل” بعدما حاولت الالتفاف على دفع عمولة مستحقة لعملاق التكنولوجيا ما دفع الأخيرة إلى سحب “فورتنايت” من متاجرها الإلكترونية.

وهددت “أبل” المصنعة لهواتف “آيفون” بمنع “إبيك جايمز” من استخدام أدوات برمجة تابعة لها تحتاجها للابقاء على منصة البرمجيات “انريل انجن” التي طورتها “إبيك جايمز” وتستخدمها الكثير من شركات تطوير الألعاب لتصميم الجرافيكس.

وفي وثيقة رفعت إلى محكمة في كاليفورنيا تنظر في القضية بين “إبيك” و”أبل”، قال كيفن جاميل مدير تطوير الألعاب لدى “مايكروسوفت” إن “انريل انجن هي تكنولوجيا حيوية للكثير من مطوري الألعاب ومن بينهم مايكروسوفت”.

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وترى “أبل” أن الشركة المصممة ل”فورتنايت” تستحق أن تخسر الوصول إلى أدوات البرمجة “لأنها انتهكت شروط العقد”.

وتدور المعركة بين الجانبين حول نسبة العمولة البالغة 30 % التي تقتطعها “أبل” من إيرادات الشركات التي تعرض تطبيقاتها في متجر “آب ستور” لمستخدمي هواتف “آي فون” وأجهزة “آي باد” اللوحية.

وتقدمت “إبيك جايمز” بشكوى ضد “أبل” على خلفية ما اعتبرته “ضريبة استبدادية”، متهمة المجموعة العملاقة باستغلال موقعها المهيمن.

ترى “إبيك جايمز” أن هذه العمولة مرتفعة، وهي حاولت الأسبوع الماضي الالتفاف على نظام الدفع المدمج في نظام تشغيل “آي أو أس” التابع لـ”آبل”، لكن المجموعة الأمريكية العملاقة سارعت إلى سحب لعبة “فورتنايت” من متجرها الإلكتروني.

وأزالت شركة أبل لعبة فورتنايت (Fortnite) الخاصة بشركة (Epic Games) من متجرها للتطبيقات، بعد أن أدخلت الشركة المطورة للعبة نظامها الخاص للدفع داخل التطبيق، والذي يتجاوز رسوم أبل القياسية البالغة 30%.

وتقدمت شركة “إبيك جايمز” المصنعة للعبة “فورتنايت” بطلب لاستصدار أمر قضائي جديد ضد شركة أبل وذلك في إطار نزاعها المستمر مع عملاق التكنولوجيا بسبب سياسته الخاصة بمتجر التطبيقات “آب ستور”.