فيسبوك تحدد شرطاً لاستمرار عمل نظارة الواقع الافتراضي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ 7 دقائق

أكدت فيسبوك على ضرورة إنشاء حساب على شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة حتى يتمكنوا من الاستمرار في استعمال نظارة الواقع الافتراضي بكل وظائفها ،لافتة إلى أن أصحاب نظارات الواقع الافتراضي أوكولوس سيضطرون عاجلا أم آجلا.

وأوضحت شركة أوكولوس التابعة لشبكة فيسبوك أنه يمكن للعملاء الحاليين مواصلة استعمال نظارة الواقع الافتراضي الخاصة بهم بدون أي تغيير حتى كانون ثان/يناير 2023، وبعد ذلك سينتهي دعم أوكولوس لجميع الحسابات.

العملاء الجدد

وبالنسبة للعملاء الجدد وأصحاب نظارات أوكولوس، التي تم شراؤها حديثا، فإنه يتعين عليهم تسجيل الدخول بواسطة حساب فيسبوك، بمعنى أنه إذا لم يكن لدى المستخدم حساب على شبكة فيسبوك، فإنه يتوجب عليه إنشاء حساب جديد.

ويمكن للعملاء الحاليين تسجيل الدخول في نظارة أوكولوس بواسطة حساب فيسبوك قبل كانون ثان/يناير 2023، لكي يتم دمج حساب فيسبوك مع حساب أوكولوس، إلا أنهم ليسوا مضطرين لذلك حاليا.

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وإذا لم يوافق المستخدم على دمج الحسابين معا في 2023، فإنه يمكنه من حيث المبدأ مواصلة استعمال نظارة الواقع الافتراضي بما في ذلك المحتويات، التي تم شراؤها، إلا أن الوظائف الكاملة لنظارة أوكولوس لن تتوفر إلا مع استعمال حساب فيسبوك، وبدون هذا الحساب لا يمكن ضمان استمرار عمل جميع الألعاب أو التطبيقات بصورة سليمة.

العثور على الأصدقاء

وعللت شبكة فيسبوك سبب إقدامها على هذه الخطوة بأن تسجيل الدخول عن طريق بيانات فيسبوك سيجعل من السهل على المستخدم العثور على أصدقائه، الذين يستمتعون بألعاب الواقع الافتراضي، وبالتالي فإنه يتمكن من اللعب والتواصل معهم بسهولة، وإذا رغب المستخدم في إخفاء اسمه على شبكة فيسبوك عن أصدقاء أوكولوس، فيمكنه القيام بذلك في الإعدادات.

ويمكن للمستخدم بشكل أساسي تحديد المعلومات المتعلقة بألعاب الواقع الافتراضي والتي تظهر على بروفايل فيسبوك أو في صفحة التايم لاين، وذلك إما عن طريق قائمة الإعدادات أو تقييد المشاهدة حسب المجموعات المستهدفة مع المنشورات الفردية.

وقد قدمت شركة أوكولوس الكثير من المعلومات التفصيلية في صفحة الأسئلة الشائعة على موقع الويب الخاص بها بخصوص كيفية تعامل فيسبوك مع بيانات المستخدم عندما يتم تسجيل الدخول في حساب أوكولوس بواسطة بيانات فيسبوك أو دمج الحسابين معا.