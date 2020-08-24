الإمارات..”مسبار الأمل” تجاوز 100 مليون كيلومتر في رحلته نحو المريخ

مسبار الأمل
في اخر تفاصيل رحلة مسبار الأمل الإماراتي نحو الكوكب الأحمر ، كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، أن مسبار الأمل تجاوز مسافة 100 مليون كيلومتر في رحلته إلى ”المريخ“.
وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر ”تويتر“: ”صورة التقطها مسبار الأمل بكاميرا تتبع النجوم.. اليوم تجاوز المسبار 100 مليون كم في رحلته للكوكب الأحمر“.
وأضاف: ”المريخ أمامنا وكوكبا زحل والمشتري خلفنا كما في الصور .. الوصول المتوقع فبراير 2021 بإذن الله وحفظه وتوفيقه… الوصول لأهدافنا يتطلب ألا نلتفت ..“.
وانطلق في 20 يوليو الماضي مسبار الأمل الإماراتي من قاعدة ”تانيغاشيما“ باليابان، في رحلة مدتها 7 أشهر، تستهدف الوصول إلى مدار المريخ، من أجل استكشاف الفضاء.
ومسبار الأمل هو أول مسبار عربي وإسلامي يطير إلى الفضاء، وتحديدا إلى المريخ، وبذلك تكون دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من 9 دول فقط تطمح لاستكشاف هذا الكوكب.
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