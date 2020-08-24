تكنولوجيا: تحديث ميزة سامسونج FIND MY MOBILE يجلب مميزات جديدة للمستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد تحديث جديد لخدمة سامسونج FIND MY MOBILE عبر المطور Max Weinbach، الذي إستعرض في تغريدة نشرت مؤخراً المميزات المقدمة من سامسونج لتحسين تجربة المستخدم في العثور على الهاتف وتحديد موقعه.

يمكن لميزة ‘Find My Mobile’ أن تقدم دعم جيد للمستخدمي في البحث عن الهاتف أو تحديد موقعه، حيث يمكن لهذه الميزة أن تدعم مستخدمي هواتف سامسونج عبر كلمة مرور أو رمز PIN.

ولقد أشار مطور XDA في تغريدة نشرت على تويتر، أن سامسونج أضافت مميزات لتطبيق FIND MY MOBILE، حيث يمكن للميزة الجديدة أن تتيح البحث عن الهاتف عبر مستخدمي أخرين لهواتف Galaxy.

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كما أكدت لقطة الشاشة التي نشرت على Weinbach، على أن ميزة التتبع القادمة لن تحتاج إلى الإتصال بالإنترنت، حيث سيتاح للمستخدم التوجه إلى صفحة البحث، كما أكدت سامسونج على أن خدمة تحديد موقع الهاتف ستتاح لمستخدمي هاتف Galaxy.

من جانب أخر سيدعم التطبيق المستخدمي في العثور على الساعات الذكية، أو السوارت الذكية التي اتصلت حديثاً بالهاتف، ومن المقرر أن يظهر هاتف Galaxy على إصدار أخر من هواتف Galaxy حتى في حالة عدم الإتصال بالإنترنت.

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