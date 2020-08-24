تكنولوجيا: صور مسربة تؤكد وجود إعداد كاميرا ثلاثي بهاتف ASUS Zenfone 7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستعلن شركة Asus عن مجموعة Zenfone 7 في 26 أغسطس، ومن المحتمل أن تتكون المجموعة من طرازين؛ Zenfone 7 و Zenfone 7 Pro.

واليوم تم تسريب صور لإصدار Zenfone 7 القياسي عبر الإنترنت، إذ تؤكد الصور عن وجود ثلاث كاميرات موضوعة في وحدة مع مستشعر رابع موجود في الخلف.

وحسبما ورد، فإن جهاز Zenfone 7 يتميز بشاشة LCD بحج 6.4 بوصة مقدمة من BOE، والتي ستأتي بدقة 2340 × 1080 بكسل على الأرجح مع معدل تحديث 60 هرتز.

وعلاوة على ذلك، سيحتوي الهاتف على مستشعر لبصمة الأصبع من Goodix، والذي من المحتمل أن يكون موجودًا في الجزء الخلفي أو على جانب الجهاز.

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ووفقًا للشائعات، من المتوقع أن يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 865 من كوالكوم، بالإضافة إلى انه سيدعم بطاقة microSD كذلك.

ويُقال إن الهاتف مزود بإعداد كاميرا ثلاثي يتضمن كاميرا رئيسية Sony IMX686 بدقة 64 ميجابكسل + كاميرا بزاوية فائقة الوسع بدقة 12 ميجابكسل IMX363 + كاميرا ToF.

من المرجح أن يحتوي أيضًا على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع.

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