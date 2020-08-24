تكنولوجيا: هواوي تعتمد تقنية البلوتوث في ساعتها الذكية القادمة HUAWEI WATCH FIT

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة هواوي إصدار جديد من الساعات الذكية في وكالة Bluetooth SIG مؤخراً، والذي يأتي بعنوان HUAWEI WATCH FIT.

تتجه الكثير من الشركات المصنعة للساعات الذكية للتركيز على الجيل الجديد من الساعات، الذي يأتي لدعم المستخدم بكفاءة أكثر خلال إنتشار COVID-19، وتستعد شركة هواوي خلال الفترة القادمة لإطلاق ساعة ذكية جديدة بعنوان HUAWEI WATCH FIT، والتي أعتمدت بالفعل في Bluetooth SIG.

وتظهر ساعة huawei watch fit الذكية بنموذج رقم TIA-B09 الذي يختلف عن إصدارات الشركة الحالية، حيث تأتي ساعة GT 2 Pro بنموذج رقم VID-B19، أو ساعة Honor Watch GS Pro التي تأتي بنموذج رقم KAN-B19، أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن تقدم هواوي ساعة ذكية بعلامة Mate التجارية خلال حدث Mate 40 القادم.

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وتأتي ساعة Huawei Watch Fit الذكية بشاشة AMOLED مستطيلة بحجم 1.64 إنش، والتي تدعم تعقب الكثير من الأنماط الرياضية، مثل السباحة، تسلق الجبال، الركض، ركوب الدراجات من ببن أنشطة أخرى، كما تأتي الساعة الذكية ب GPS مدمج.

أيضاً تضم ساعة Huawei Watch Fit البارومتر بهدف دعم المستخدم بمميزات أكثر للإعتماد على الهاتف بنسبة أقل، كما تتضمن الساعة الذكية مستشعر لتتبع حالة المستخدم أثناء النوم، وشاشة لرصد معدل ضربات القلب، كما تأتي الساعة الذكية بقدرة بطارية تستمر حتى 10 أيام، مع سعر متوقع 119 يورو.

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