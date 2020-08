الهاتف iPhone 12 Pro سيفتقر لمعدل التحديث 120Hw بسبب مشاكل في سلسلة التوريد

فاطمة أيت طالب - دبي - لدى المحلل البارز Ross Young بعض الأنباء غير السارة لمحبي شركة آبل تتمثل في أن الهاتف iPhone 12 Pro سيفتقر إلى إحدى ميزاته الرئيسية، والتي هي معدل تحديث الشاشة البالغ 120Hz. وجدير بالذكر أن التوقعات الأخيرة لـ Ross Young كانت كلها صحيحة، وهذا ما يعطي لهذه المعلومات الجديدة المزيد من الثقل.

يقول المطلعين على الوضع في سلسلة التوريد التابعة لشركة آبل أن شاشات OLED التي تمتاز بمعدل التحديث 120Hz مؤمنة وجاهزة للتصنيع ولكن يبدو أن شركة آبل لا تستطيع العثور على المحرك المناسب لتشغيل البكسلات أثناء تفعيل معدل التحديث 120Hz. وبدلاً من إنتظار هذا المكون، تشير الشائعات إلى أن الشركة ستواصل إستخدام معدل التحديث 60Hz حتى لا يتم تأجيل عملية الإطلاق أكثر.

قد يكون ذلك بمثابة خيبة آمل للبعض نظرًا لأن قطاع شاشات الهواتف الذكية تقدم إلى الأمام بحيث أصبحت معظم الهواتف الذكية الرائدة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz علمًا أن هناك بعض الهواتف الذكية التي تدعم معدل التحديث 144Hz. هل ستمتنع عن شراء الجيل المقبل من iPhone في حالة إذا لم يكن يدعم معدل التحديث 120Hz؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.

Hearing that Apple can get 120Hz Pro panels, but not 120Hz driver ICs. So they will either have to come up with a fix which will be difficult, wait for 120Hz driver ICs and delay the launch possibly significantly or launch with 60Hz. We are hearing they will launch with 60Hz.