شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البنتاجون يستعين بالذكاء الاصطناعى لمواجهة الكوارث الطبيعية.. اعرف خطته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجه البنتاجون إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى مواجهة الكوارث الطبيعية وتقديم المساعدات الإنسانية فى المناطق المنكوبة، وبحسب ما نشرته وكالة أنباء UPI الأمريكية، سيساعد البنتاجون فى تطوير خوارزميات ذكاء اصطناعى لتحسين صنع القرار فى مراحل مبكرة من حدوث الكوارث الطبيعية والجهود الإنسانية المصاحبة لها.

وتم الإعلان عن هذه الخطة فى اجتماع افتراضى عبر شبكة الإنترنت شارك فيه ممثلو وزارتى الدفاع والطاقة الأمريكيتين وشركة مايكروسوفت، بالإضافة إلى مسئول فى البيت الأبيض نهاية الأسبوع الماضى.

وصرح مايكل كراتسيوس، كبير مسؤولى التكنولوجيا فى البنتاجون، قائلًا إنه تم إطلاق خمسة اتحادات من الشركات والوكالات الحكومية، وستتركز أهداف مشروعات الشراكة بين الحكومة الأمريكىة والقطاع الخاص على توظيف أفضل المواهب التكنولوجية للذكاء الاصطناعى، بداية من صناعة القرار لتقديم المساعدات الإنسانية وتخفيف وطأة الكوارث الطبيعية وكيفية تنفيذ خطط محكمة من شأنها حماية الأرواح والممتلكات.

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وأشار ناند مولشاندانى، القائم بأعمال مدير مركز الذكاء الاصطناعى المشترك JAIC فى البنتاجون، إلى أن الجيش الأمريكى يخصص وقتًا وموارد كبيرة للاستجابة للكوارث والمساعدات الإنسانية.

وأضاف مولشاندانى: إن برمجيات الذكاء الاصطناعي تتميز بخصائص فريدة وقوية، وإذا تم إعداد خوارزميات بمستوى جيد مع التركيز المناسب على الاحتياجات المخصصة لها، وكلما تم إنشاء برمجيات أكثر كلما قلت التكاليف."

حرائق الغابات والفيضانات

عمل مركز الذكاء الاصطناعى المشترك JAIC بالتعاون مع الحرس الوطنى الأمريكى لأكثر من عام فى بناء وهندسة قدرات ممكّنة للذكاء الاصطناعى فى اكتشاف الحاجز النارى، وهو عبارة عن فجوة فى الغطاء النباتى أو غيرها من المواد القابلة للاحتراق التى تعمل كحاجز لإبطاء أو وقف تقدم حرائق الغابات، وبمعنى آخر هو مجال له شكل طريق يكون غير مغروس بين المغروسات، أو على هوامشها، والذى يتم الاحتفاظ به خال من النباتات القابلة للاشتعال.

كما تضافرت جهود JAIC وخبراء فى الحرس الوطنى الأمريكى فى مجال تقييم أضرار الفيضانات وسبل تقليل آثارها المدمرة، ودخل JAIC فى شراكة مع مختبر شمال غرب المحيط الهادئ الوطنى التابع لوزارة الطاقة الأمريكية لتوسيع نماذجها الأولية للذكاء الاصطناعى وتطوير خوارزمياتها من أجل تلبية متطلبات متخذى القرار لإغاثة المتضررين وتوجيه عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات الإنسانية والفنية فى المراحل المبكرة لأى كوارث طبيعية.