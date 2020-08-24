شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد لطرح منتج Android TV جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر جهازان جديدان من أجهزة شركة جوجل فى ملفات لجنة الاتصالات الفيدراليةFCC ، وكما تلاحظ التقارير، يبدو أنهما مرتبطان بمنتج Android TV الجديد الذى قيل: إنه كان قيد التطوير لفترة من الوقت، وفى حال كان الأمر صحيحًا، فإن الإيداعات الجديدة تشير إلى أن شركة جوجل تستعد أخيرًا لإصدار المنتج قريبًا.

وقبل أن يتم طرح جهاز ذى قدرات لاسلكية للبيع فى الولايات المتحدة، يجب أن تتم الموافقة عليه بشكل خاص من لجنة الاتصالات الفيدرالية FCCوقالت التقارير الصادرة فى شهر يونيو: إن جوجل تطور منتجًا يحمل الاسم الرمزى Sabrina ليكون خليفة لجهاز Chromecast Urtla .

ويستخدم Sabrinaمنصة Android TV وواجهة مستخدم تقليدية تعمل عن بعد، على عكس أجهزة كروم كاست Chromecast التى يتحكم فيها الهاتف الذكي.

ويشير أحد ملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC إلى جهاز بث الوسائط التفاعلى مع الشبكة اللاسلكية والبلوتوث GZRNL .

بينما يشير الملف الآخر إلى جهاز لاسلكى مزود ببلوتوث، ويتوقع أن يكون الملفان متعلقان بجهاز Sabrina وجهاز التحكم عن بعد G9N9N .

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وفى حال لم تشترى جهاز تلفاز مع برنامج مدمج، فليس هناك الكثير من الخيارات لأجهزة Android TV فى الوقت الحالي.

وقد تغير شركة جوجل الطريقة التى نستخدم بها جهاز كروم كاستChromecast ، حيث تركز عملاقة البحث الآن على دفع منصة (Android TV)، وهى نسخة من نظام التشغيل أندرويد مصممة لمشغلات الوسائط الرقمية، إلى المزيد من غرف المعيشة.

ويأتى ذلك بعد محاولتها توفير كروم كاست Chromecast وكروم كاست ألترا Chromecast Urtla كأجهزة بث بأسعار معقولة.

ويمثل جهاز كروم كاست Chromecast أحد أكثر أجهزة البث نجاحًا منذ إطلاقه فى عام 2013، ويعتبر وسيلة منخفضة التكلفة للأشخاص لبث المحتوى مباشرةً إلى أجهزة التلفاز دون الحاجة إلى شراء تلفاز ذكي.

وتقول جوجل إن أكثر من 160 مزودًا لخدمات التلفاز يستخدمون الآن منصة Android TV بطريقة ما.