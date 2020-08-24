تكنولوجيا: تسريبات تستعرض السعر المتوقع لسلسلة هواتف iPhone 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغلت سلسلة هواتف iPhone 12 العديد من التسريبات مؤخراً، والتي أوضحت الكثير من تفاصيل الإصدارات القادمة من هواتف الأيفون 5G، واليوم تعود التسريبات لتسلط الضوء على أسعار هذه الإصدارات.

تستعد شركة ابل لإطلاق 4 من الإصدارات من سلسلة هواتف iPhone 12 خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يأتي الإصدار الرئيسي بالكاميرة الخلفية المزدوجة التي قدمت في هاتف iPhone 11، بينما يضم هاتف iPhone 12 Pro ثلاثة مستشعرات مع مستشعر LiDAR.

كما أكدت حافظة iPhone 12 Pro Max على أن الهاتف يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع ثلاثة من الثقوب الصغيرة التي تشمل فلاش، وثقب للميكروفون وأخر لمستشعر LiDAR.

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أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتفي iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max برقاقة معالج A14، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G.

كما يأتي هاتف iPhone 12 Pro بحجم 6.1 إنش في الشاشة، بينما يتميز هاتف iPhone 12 Pro Max بحجم 6.7 إنتش في شاشة OLED، وتشير التوقعات إلى أن دعم معدل تحديث 60Hz في كلا الهاتفين، حيث تستهدف ابل بذلك دعم الهواتف بعمر أطول للبطارية، كما يدعم الهاتفين اثنان من التقنيات في الشحن اللاسلكي.

ولقد أشارت بعض التسريبات إلى أن ابل ستطلق هواتف iPhone 12 في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل، كما أوضحت التسريبات الأسعار المتوقعة لهذه الإصدارات، حيث يبدأ سعر هواتف iPhone 12 من 699 دولار للنموذج الرئيسي الذي يتميز بذاكرة عشوائية 128 جيجا بايت، بينما يأتي أعلى نموذج في السلسلة بسعر 1399 دولار.

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