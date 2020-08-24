شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 100 مليار كوكب ضال عبر درب التبانة غير مرتبط بنجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترحت دراسة جديدة أنه قد يكون هناك أكثر من 100 مليار كوكب ضال ينجرف عبر مجرة ​​درب التبانة غير مرتبط بنجم، حيث تسافر الكواكب الحرة العائمة بلا هدف عبر الفضاء، لأنها غير متصلة بأي شمس أو نجم، وتحاول مهمة جديدة تابعة لوكالة ناسا حساب عدد الكواكب الضالة الموجودة، مع التنبؤات بأنها ستفوق عدد النجوم في المجرة.

ووفقا لما ذكره موقع "the sun"، قال الباحث المشارك البروفيسور سكوت جاودى، عالم الفلك بجامعة ولاية أوهايو: "قد يكون الكون مليئًا بالكواكب المارقة ولن نعرف ذلك حتى".

وأضاف جاودى: "لن نكتشف ذلك أبدًا دون إجراء مسح دقيق للعدسة الدقيقة في الفضاء مثل ما سيفعله تلسكوب نانسي جريس الروماني الفضائي المقرر انطلاقه في السنوات الخمس المقبلة، وسيكون قادرًا على التقاط صور لمجرة درب التبانة".

Advertisements

ويمكن للتلسكوب العثور على الكواكب التي تبعد آلاف السنين الضوئية عن الأرض، وهي أبعد بكثير من طرق اكتشاف الكواكب الأخرى.

وسمي هذا التلسكوب على اسم نانسي جريس رومان، الرئيسة السابقة لعلم الفلك في ناسا والتي لعبت دورًا حيويًا في مجال علم الفلك الفضائي، ومن المقرر أن يوفر التلسكوب مسوحات كونية شاملة.

على الرغم من أن هذه الكواكب امعروفة منذ سنوات، إلا أن العلماء يأملون أن تكشف المهمة الجديدة عن معلومات جديدة حول المليارات المحتملة في مجرتنا.

ووجدت عمليات المحاكاة التي أجراها البروفيسور جاودى وزملاؤه، أن التلسكوب الثوري سيكتشف المئات منها، ومن المرجح أن يكون أكثر حساسية للكواكب بعشر مرات من التلسكوبات الأرضية الحالية. وسيركز المشروع على شمسنا ومركز مجرة ​​درب التبانة، حيث يعيش ثقب أسود هائل يغطي حوالي 24000 سنة ضوئية.