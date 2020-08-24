تكنولوجيا: تعملها إزاى.. 6 نصائح للحماية من سرقة هويتك الإلكترونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصائح لمنع سرقة الهوية نصائح لمنع سرقة الهوية في بعض الأحيان تكون هذه الأشياء خارجة عن إرادتك ولكن هناك إجراءات مفيدة يمكنك اتخاذها لمحاولة حماية نفسك: • يجب أن يكون لديك كلمات مرور على جميع أجهزتك الرقمية. • حاول استخدام كلمات مرور مختلفة لكل حساب وجهاز وقم بتغييرها بين الحين والآخر. Advertisements • تجنب الضغط على الروابط المشبوهة في رسائل البريد الإلكتروني أو النصوص. • لا تعطِ معلوماتك الشخصية مطلقًا دون التحقق ثلاث مرات من إعطائها للشخص المقصود. • الحد من عدد بطاقات الائتمان أو الخصم التي تحملها في وقت واحد. • لا تحمل على الشبكة أشياء مثل بطاقات الضمان الاجتماعي أو الهوية الشخصية.

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