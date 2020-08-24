شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تجمع 1.9 مليار دولار فى أحدث تمويل لها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت شركة SpaceX أكثر من 1.9 مليار دولار من التمويل الجديد هذا الشهر، وهو ما يمثل أكبر جولة لجمع التمويل منفردة حتى الآن، حيث أظهر ملف تنظيمي، أن 75 مستثمرًا قاموا باستثمارات في رأس المال في شركة إطلاق صواريخ الفضاء، كما تبيع SpaceX أيضًا 165 مليون دولار إضافية في الأسهم العادية، مما سيضع المبلغ النهائي للتمويل الجديد عند 2.07 مليار دولار.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، جمعت الشركة التي مقرها بكاليفورنيا أكثر من 346 مليون دولار في مايو بعد زيادة السقف إلى 350 مليون دولار، ارتفاعًا من 250 مليون دولار في فبراير، وفقًا لملفات الشركة السابقة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

ولم يتم تقديم أي من إفصاحات SEC في نهاية جولات جمع التمويل لـ SpaceX، فإذا تم تمويل كلتا الجولتين حتى الانتهاء، فستكون SpaceX قد جمعت 2.41 مليار دولار.

وشهدت SpaceX نجاحًا كبيرًا هذا العام، مما جعل الشركة فرصة مواتية في نظر المستثمرين، حيث تشمل نجاحات الشركة مهمة Demo-2 التاريخية، التي تم إطلاقها في 30 مايو.

وكانت هذه المهمة أول رحلة تجريبية مأهولة لكبسولة SpaceX's Crew Dragon، وأول مرة ينطلق فيها رواد فضاء إلى مدار على مركبة فضائية تجارية.

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واختتمت المهمة بنجاح في 2 أغسطس عندما وصلت كبسولة Crew Dragon التي تحمل رواد فضاء ناسا بوب بهنكن ودوج هيرلي لخليج المكسيك. وقالت شركة SpaceX، إن نجاح المهمة يبشر بالخير لمستقبل الشركة، بما في ذلك الرحلات السياحية.

كما تفوقت شركة SpaceX مؤخرًا على Blue Origin و Northrop Grumman في تأمين عقود إطلاق قمر صناعي عسكري مع البنتاجون.

وستوفر SpaceX جنبًا إلى جنب مع United Launch Alliance، خدمات إطلاق لمهام الأمن القومي الأمريكية من عام 2022 إلى عام 2027. كما أنه بموجب هذا العقد، ستطلق SpaceX 40٪ من هذه المهام، وقد تلقت بالفعل عقدًا بقيمة 316 مليون دولار لإحدى هذه المهام.

وتستعد سبيس إكس أيضًا لأول رحلة بطاقم تشغيلية تابعة لناسا، والتي من المقرر إطلاقها في 23 أكتوبر، وسيرسل إطلاق Crew-1 رواد فضاء ناسا فيكتور جلوفر، ومايكل هوبكنز، وشانون ووكر، والياباني سويشي نوجوتشي إلى محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة Crew Dragon.