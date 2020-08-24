شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Company of Heroes تصل لأجهزة أندرويد وأيفون 10 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن تصل لعبة Company of Heroes (CoH) الإستراتيجية في الوقت الحقيقي من Entertainment's World War 2 يوم 10 سبتمبر المقبل على كل من منصتي أندرويد وأيفون، وذلك عقب طرح اللعبة على أجهزة أيباد، وذلك بعد أن كانت متاحة لأجهزة الكمبيوتر فقط.

وقد شاركت شركة Feral Interactive، مطور لعبة RTS الأعلى تصنيفًا على الإطلاق، إعلان الإطلاق عبر Twitter، وتم تحديد سعر اللعبة ليكون 13.99 دولارًا / 14.99 يورو / 13.99 جنيهًا إسترلينيًا، ويمكن لمستخدمي أندرويد التسجيل مسبقًا على متجر Google Play.

وستكون Company of Heroes متاحة للشراء على الهاتف المحمول لمرة واحدة ولن تكون هناك أي عمليات شراء داخل اللعبة، فيما تأتى اللعبة بحجم ملف 5.2 جيجابايت وتتطلب على الأقل أندرويد 9.0 Pie أو إصدار أحدث.

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وعلى جهاز iPad تحتاج اللعبة إلى نظام iOS 13.1 أو إصدار أحدث، ومطلوب مساحة خالية لا تقل عن 6 جيجابايت لتثبيت اللعبة، بما في ذلك جميع حزم المحتوى المجانية، ويوصي المطورون بالحصول على مساحة خالية 8 جيجا بايت على الأقل لتشغيل اللعبة دون أي عائق على جهاز iPad.

وتعتمد CoH على استخدام التكتيك الذكي أكثر من معظم الألعاب الاستراتيجية عبر الاستفادة من التغطية واستغلال دروع الدبابات الضعيفة، ولأن الجيوش نادراً ما تتعدى الـ 12 وحدة في كل مرة، فهي نسبياً أكثر بطئاً وأكثر منهجية في سرعة التقدم من الألعاب الاستراتيجية التقليدية