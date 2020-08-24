الساعة الذكية Apple Watch تُهيمن تمامًا على السوق

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك الكثير والكثير من الأجهزة القابلة للإرتداء في السوق اليوم، ولكن يبدو أنه على الرغم من وجود العديد من الخيارات، خاصة الطرازات الإقتصادية، يبدو أن الساعة الذكية Apple Watch هي الإختيار المهيمن. هذا وفقا للتقرير الأحدث من مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث والذي أوضح أنه لا يوجد جهاز آخر قابل للإرتداء يقترب من منافسة Apple Watch.
إستنادًا إلى الإحصائيات، وجد التقرير أن Apple Watch كانت وراء 51.4 في المئة من عائدات الساعات الذكية على الصعيد العالمي خلال الربعين الأولين من العام 2020. كما قلنا، العلامات التجارية الأخرى لا تقترب حتى من آبل، فشركة Garmin تملك 9.4 في المئة من الحصة السوقية، وتليها شركة Huawei بـ 8.3 في المئة من حصة السوق.
يبدو أيضًا أنه على الرغم من الأزمة الإقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة COVID-19، فيبدو أن شحنات الساعات الذكية نمت بنسبة 20 في المئة، وهذا ما يُعادل شحن 42 مليون ساعة ذكية في النصف الأول من العام 2020. وفيما يخص شحنات Apple Watch، فقد وجدت الإحصائيات الأخيرة أنها نمت بنسبة 22 في المئة، والنسبة الأكبر من النمو كانت في أوروبا وأمريكا الشمالية.
من المتوقع أن تُعلن شركة آبل عن الجيل التالي من ساعتها الذكية Apple Watch، والتي من المفترض أن تحمل إسم Apple Watch Series 6 في الأشهر المقبلة حيث يمكن أن تأتي مع ميزات جديدة لتتبع الصحة مثل مراقبة مستويات الأوكسجين في الدم.
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