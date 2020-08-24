طريقة حذف حساب ياهو نهائياً في خطوة واحدة

يمكنك بكل سهولة حذف حساب ياهو وإزالته نهائياً من على خادم الموقع من خلال خطوة واحدة سهلة وبسيطة جداً وهذا ما سنذكره اليوم في مقالنا .

تعتبر شركة ياهو واحدة من أقدم الشركات الموجودة حالياً والتي تعمل في مجال التزويد بخوادم بريد الكتروني واستضافتها وتقدم مجموعة من الخدمات التي أستخدمها بشكل مستمر شخصياً جنباً إلى جنب مع خدمات OneDrive من مايكروسوفت .

تأسست شركة ياهو في عام 1994 وتطورت من وقتها من مجرد مستضيف لخوادم البريد الالكتروني إلى بوابة اعلامية كبيرة وواسعة والآن تمتلك واحدة من أقوى البوابات الاعلامية والاخبارية في عالم وتنافس في ذلك الشركات الكبرى في هذا المجال .

لما ترغب في حذف حساب ياهو ؟

تعددت الأسباب والموت واحد، فقد ترغب في حذف حساب ياهو لواحد من الأسباب التالية :

تعرضك لمضايقات مستمرة أو أسوء من خلال الحساب وربما مللت من كثرة الاعلانات التي تصل إليك عليه .

اختراق حساب ياهو الخاص بك وتعريض معلوماتك وأجهزتك المسجل عليها الحساب للخطر وهذا يعتبر الأخطر والسبب الأقوى

مجرد الرغبة في التخلص من الحساب نهائياً دون العودة إليه

الرغبة في تغيير إسم الحساب الشخصي.

طريقة حذف حساب ياهو :

حسناً كما قلت لكم فالطريقة سهلة للغاية ولن تأخذ أكثر من خطوة واحدة منا، كل ما عليك فعله عزيزي القارئ هو التوجه إلى هذا الرابط ومن ثم تسجيل الدخول .

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بعدما تقوم بتسجيل الدخول إلى بريدك الالكتروني على الرابط السابق ستظهر لك الرسالة التالية :

هذه الرسالة تخبرك بالخدمات والإجراءات الازمة لعملية حذف الحساب الخاص بك وأنك ستخسر جميع بياناتك الموجودة عليه بما فيها البريد الإلكتروني ومختلف الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة على هذا الحساب وأنك لن تتمكن من الوصول إلى أي من هذه البيانات في أي وقت لاحق.

بحسب هذه الرسالة أيضاً فإن عملية حذف الحساب نهائياً تستغرق حوالي 30 يوم تقريباً باختلاف البلاد المختلفة والقوانين المختلفة لكل بلد.

إن كنت مصممصاً قم بالضغط على Contine Deleting My Account أو إن كنت تراجعت فقم بالضغط على Cancel .

بعد انقضاء المدة يمكنك بكل سهولة ان تقوم بعمل حساب ياهو جديد خاص بك إن كنت ترغب في ذلك .