شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل الهواتف المزودة بشريحتى اتصال عملية؟ خبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك العديد من الهواتف الذكية الحديثة منفذين لشرائح الاتصال SIM، ويسعى الكثيرون للحصول على هذه الميزة فى هواتفهم، لكن هل تعتبر هذه الميزة عملية دوما؟، والشيء العملى فى الميزة المذكورة هو عدم اضطرار المستخدم لشراء هاتفين وحملهما طوال الوقت فى حال كان لديه رقمين أو شريحتى SIM، لكن الخبير التقنى الروسى، إيفان سيميونوف، يرى أن الهواتف التى تأتى بهذه الخاصية لها بعض العيوب.

وتبعا للخبير فإن "بعض الهواتف المزودة بشريحتى SIM تعانى من ضياع إشارة الاتصال مع إحدى الشريحتين أحيانا، والسبب فى ذلك هو أن الهاتف يتحمل ضغطا فى تلقى الإشارات من أكثر من مصدر، والتحكم فى توزيع المعلومات، ما يتسبب له بأخطاء فى الاتصال اللاسلكي".

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وأوضح الخبير أن الأخطاء المتراكمة فى الهواتف بسبب المشكلات المذكورة تتسبب بتعطيل عمل الهاتف مع مرور الوقت، فيظهر الجهاز للمستخدم أنه متصل بالشبكات لكن واقع الأمر غير ذلك.

وأثر فيروس كورونا على مبيعات الهواتف الذكية بشكل كبير، إذ كشف تقرير حديث عن انهيار مبيعات الهواتف الجديدة، وهو ما يعتبر أكبر انخفاض منذ اختراع الهواتف الذكي، وذلك بحسب أخر تقرير لشركة الأبحاث السوقية Strategy Analytics، والتى أشارت إلى انخفاض شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 38% على أساس سنوي من 99.2 مليون جهاز في شهر فبراير 2019 إلى 61.8 مليون في شهر فبراير 2020.

وبحسب التقرير، فإن هذا يمثل أكبر انخفاض على الإطلاق في تاريخ سوق الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، فيما توضح البيانات الجديدة كيف يؤثر فيروس كورونا المستجد على سوق الإلكترونيات، كذلك فبحسب التقرير، فقد انخفضت الشحنات إلى الموزعين في الصين وأنحاء آسيا مع توقف العمل وبقاء الناس في منازلهم، وقالت Linda Sui، المحللة في شركة Strategy Analytics: "بدأنا في تتبع سوق الهواتف الذكية منذ عام 2003، وهذا أكبر انخفاض تاريخي على الإطلاق".