شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. اعرف كيف حصلت لعبة Fortnite على اسمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع " svg" فإنه في حين أن Epic لم تشارك تفاصيل حول عملية التسمية الخاصة بهم، فإن نظرة على ميزات Fortnite الأساسية توفر بعض الأدلة حول الدوافع المحتملة.

أولاً، يبدو أن لعبة Fortnite عبارة عن تلاعب بكلمة "fortnight"، والتي تعني "فترة أسبوعين" ، ولعل مفهوم Epic الأصلي للعبة، يركز على البقاء في عالم ما بعد الانهيار لمدة 14 يومًا.

ويبدو أن Fortnite لها معنى ثانٍ، مشتق أيضًا من انقاذ العالم، في هذا الوضع، تتحد مع لاعبين آخرين في بيئة مضاعفة كبيرة لإكمال الأهداف، وجمع الموارد، وبناء القواعد.

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يساعدك هذا الإعداد على الصمود في وجه حشود من الزومبي التي تخرج عند حلول الليل، والتي يجب أن تقاتلها إما لضمان بقائك على قيد الحياة أو حماية جهاز مهم، وبالتالي في إنقاذ العالم، يجب عليك بناء الحصون للبقاء على قيد الحياة لمدة أسبوعين من الهجمات الليلية.

وقد يشير اسم Fortnite أيضًا إلى فرسان العالم الحقيقي، أو الشخصيات التي خدمت كمقاتلين من النخبة، أو حراس شخصيين، أو مرتزقة في خدمة سيدهم.

كافأ النبلاء فرسانهم بممتلكاتهم من الأراضي وكانوا عادةً ما يتصرفون كحماة لمنطقة معينة وينضمون إلى أسيادهم في الحملات العسكرية، بينما تقاتل من أجل بقاء البشرية، فأنت في الأساس حماة العالم. ويتضمن Fortnite أيضًا شخصيات فرسان مثل Royale Knight و Black Knight و Red Knight و Ultima Knight.