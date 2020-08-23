تكنولوجيا: الإصدار التجريبي الخامس من تحديث iOS 14 يشير من جديد إلى معدل تحديث 120Hz في iPhone 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التفاصيل التي كُشِف عنها في الإصدار التجريبي الخامس من تحديث iOS 14، على دعم هواتف iPhone 12 القادمة لمعدل تحديث 120Hz.

تستعد شركة ابل لكشف النقاب عن سلسلة هواتف iPhone 12 في حدث يعقد في شهر أكتوبر وفقاً للتسريبات التي جاءت حتى الآن، ولقد جاءت تسريبات سابقة بتفاصيل حول معدل التحديث في الشاشة، واليوم يؤكد الإصدار التجريبي الخامس من تحديث iOS 14 على معدل التحديث.

أكد Ben Geskin في تسريبات نشرت خلال شهر يونيو، على أن الإصدار التجريبي الخاص بالمطوريين من تحديث iOS 14، يقدم إختيار تحديد معدل التحديث في الهاتف، حيث يمكن ضبط معدل تحديث عند حد أقصى 60 إطار لكل ثانية.

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ولقد انطلق هاتف iPhone 11 بميزة دعم معدل تحديث 60Hz في الشاشة، لذا فإن إختيار تحديد معدل التحديث يؤكد على أن ابل ستقدم الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون بمعدل تحديث أعلى.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن ابل لن تقدم كافة إصدارات الشركة من سلسلة iPhone 12 بمعدل تحديث 120Hz، بينما أشارت بعض التقارير إلى أن هواتف iPhone 12 ستأتي أيضاً بمعدل تحديث 60Hz، لدعم إستمرار شحن البطارية، إلا أن أحدث التسريبات تشير إلى أن أعلى إصدارات ابل من سلسلة iPhone 12 سيدعم معدل تحديث 120Hz، أو في هاتف iPhone 12 Pro Max بشكل خاص.

يذكر أن تفاصيل معدل التحديث في سلسلة هواتف iPhone 12 مازالت متضاربة حتى الآن، لذا نترقب إنطلاق حدث ابل لتفاصيل أكثر دقة حول الجيل الجديد من هواتف الأيفون 5G.

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