شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أغرب الحقائق حول المريخ.. القفز هناك أعلى بثلاث مرات عن الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجد اهتمام خاص بكوكب المريخ، وهو رابع كوكب من جهة الشمس، ولكنه ثاني أكثر الكواكب الصالحة للسكن بعد الأرض، وهذا ما يجعله محط الأنظار والرحلات الاستكشافية الفضائية من كل الدول، لمعرفة إمكانية العيش عليه مرة أخرى، وهنا نرصد حقائق غريبة عن هذا الكوكب المميز في النظام الشمسى وفقا لما ذكره موقع " thesun" البريطاني.

• سمي الكوكب باسم إله الحرب الروماني.

• خلال فترة النهار هناك توهج برتقالى على الكوكب بسبب الغبار، والشروق والغروب تظهر زرقاء لأن المريخ لا جو له.

• نظرًا لاختلاف الجاذبية، يمكنك القفز هناك أعلى بثلاث مرات مما تستطيع على الأرض.

• يحتوى المريخ على عواصف ترابية شديدة تصنف أنها الأطول فى كواكب المجموعة الشمسية، حيث من الممكن أن تستمر لعدة أشهر وتغطى الكوكب كله.

• العواصف الترابية على سطح المريخ تحدث فى كثير من الأحيان، ويمكن أن تتسبب فى البرق، ولكنها ليست عواصف مميتة.

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• كوكب المريخ يستضيف أعلى جبل معروف في النظام الشمسي يسمى أوليمبوس مونس، وهو أعلى بثلاث مرات من جبل إيفرست، وهو جبل بركانى يبلغ ارتفاعه 21 كم وقطره 600 كم.

• يستغرق كوكب المريخ 687 يومًا للدوران حول الشمس.

• المريخ بعيد بحيث يستغرق 15 إلى 20 دقيقة للرسالة المرسلة من الأرض لتصل إلى هناك، وذلك لأن إشارة الاتصالات مثل موجات الراديو تنتقل بسرعة الضوء.

• يسمى المريخ الكوكب الأحمر، لأن لونه أحمر بسبب الحديد الصدئ في الأرض.

• هناك 39 مهمة إلى المريخ تمت إلى المريخ، لكن 16 منها فقط كانت ناجحة.