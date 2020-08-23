شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء: اختراق "جوجل درايف" قد يكون أخطر فى الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية أن الاختراق الذي تعرض له تطبيق "جوجل درايف" للتخزين السحابي الأيام الماضية، قد يكون أخطر بصورة كبيرة خلال الأيام المقبلة، ويعتقد خبراء الأمن السيبراني، بحسب موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، أن الهاكرز الذين اخترقوا "جوجل درايف" ربما وضعوا برمجيات خبيثة "غير مرئية" في خدمة التخزين السحابي.

ويرجح الخبراء ظهور خطورة تلك البرمجيات خلال الفترة المقبلة، والتي قد تؤثر على عدد كبير من البيانات السرية التي يخزنها مستخدمو جوجل عبر خدمة التخزين السحابي.

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وتكمن خطورة ذلك الأمر أن كافة البرمجيات لاصطياد البرمجيات الخبيثة، لن تتمكن من إيجادها لأنها دخلت ضمن البرامج الشرعية للخدمة السحابية، فلن يتمكن "جوجل كروم" من العثور عليها أو أي من برمجيات مكافحة الفيروسات.

ومن المتوقع أن تطلق "جوجل" تحديث لتطبيقها للتخزين السحابي، تخرج فيه تلك البرمجية الخبيثة من تطبيقها. وقد كشف عن الاختراق لأول مرة من قبل مسؤول النظام A. Nikoci، إذ أعلن عن وجود خلل في ميزة "إدارة الإصدارات" في Drive والتي قد تسمح للمهاجمين بتبديل ملف شرعي ببرامج ضارة، ويقال إن خدمة التخزين السحابي لا تتحقق لمعرفة ما إذا كان الملف من نفس النوع، أو حتى نفس الامتداد، لذا قد تكون صورة قطة غير ضارة برنامجًا خبيثا.

ولا تلمح المعاينة عبر الإنترنت إلى أي تغييرات أو تطلق تنبيهات، لذلك قد لا تعرف أن هناك ملف به مشكلة حتى يتم تثبيته بالفعل، ويبدو أن Chrome "يثق ضمنيًا" في تنزيل Drive حتى عندما تكتشف برامج مكافحة الفيروسات الأخرى شيئًا غير صحيح.