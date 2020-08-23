شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يكتشف نظام فيس بوك الأخبار المضللة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

• تتنبأ هذه الأنظمة الآلية بالمقالات التي يجب على مدققي الحقائق البشريين مراجعتها.

• طور فيس بوك عملية تحمي الأشخاص من الإبلاغ العشوائي عن الأخبار على أنها مزيفة في محاولة للتلاعب بالنظام.

• أحد المؤشرات المستخدمة في هذه العملية هو كيفية قيام الأشخاص بالإبلاغ عن المقالات على أنها خاطئة.

• على سبيل المثال، إذا قدم شخص ما سابقًا تعليقات على فيس بوك تفيد بأن إحدى المقالات خاطئة، ثم تم تأكيد خطأ هذه المقالة من جانب مدقق الحقائق، فسيتم ترجيح ملاحظات هذا الشخص المستقبلية بشكل أكثر إيجابية.

• ينعكس هذا في درجة أو تصنيف غير ملموس، والذي يتغير اعتمادًا على جودة تقييمات الشخص.

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• لذلك إذا أبلغ شخص ما عن أخبار كاذبة بانتظام، وتم تصنيف تلك الأخبار على أنها صحيحة، فسيتم تصنيف التقارير المستقبلية بتقييمات أقل.

• يقول فيس بوك أن هذه طريقة فعالة لمكافحة المعلومات المضللة.

• يقول فيس بوك أن الأشخاص غالبًا ما يبلغون عن شيء كاذب لأنهم يختلفون مع قصة ما، أو يحاولون استهداف ناشر معين.

• محاولات التلاعب بهذه الملاحظات هي سبب عدم قدرة فيس بوك على الاعتماد على نظام الإبلاغ كمؤشر دقيق تمامًا.

• أكد فيس بوك أن التصنيف خاص بفريق الأخبار المزيفة، وأنه لا توجد درجة موحدة تشبه التصنيف الائتماني للمستخدم في كل مكان.