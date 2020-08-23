الحرارة 40 في 5 مناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين.. وتكشف موعد انتهاء الرطوبة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس غدا الإثنين، حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا والرياح معتدلة، فيما يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية الغربية ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة.

ويسود طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة، يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وليلا، يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن الظواهر الجوية فتنتشر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وبشأن نسبة الرطوبة فتكون على النحو التالي:

الرطوبة النسبية العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحرى 75 26

السواحل الشمالية 88 45

شمال الصعيد 45 20

جنوب الصعيد 27 12

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

موعد انتهاء الرطوبة

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وفي سياق متصل، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، وموعد انتهاء الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الأحد والأيام المقبلة، ستكون في معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت "شاكر"، في مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد"، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، بينما شديد الحرارة في جنوب الصعيد، ولطيف أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وأكدت أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة بين 35 و36 درجة، وعلى السواحل الشمالية تصل لـ32 درجة، بينما تتراوح بين 37 و40 درجة على المناطق الجنوبية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة الأمر الذى يتسبب فى إحساسنا بارتفاع في درجات الحرارة وإحساسنا بالحر.

وأشارت "شاكر" إلى أن نسبة الرطوبة ما زالت مرتفعة وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر، ثم تبدأ الأحوال الجوية في التحسن بعدها مع دخول فصل الخريف، لتنخفض الرطوبة ودرجة الحرارة.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع عدم وجود موجات حرارة وارتفاعها عن المعدلات بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.​

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا :

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 35 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 33 24

بلطيم 31 25

مطروح 30 24

السلوم 32 23

سيوة 37 22

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 25

العريش 34 23

رفح 33 23

راس سدر 38 24

نخل 36 18

نويبع 36 28

طابا 36 26

كاترين 33 18

الطور 35 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 27

مرسى علم 36 29

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 24

المنيا 38 23

اسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 39 24

الأقصر 40 24

أسوان 40 26

إدفو 40 26

أبوسمبل 40 24

الوادي الجديد 40 24

شلاتين 39 27

أبورماد 37 27

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 28