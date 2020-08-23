افضل 5 تطبيقات مضادة للفيروسات مجانية على ويندوز 10 هذا هو عنوان مقالنا اليوم الذي نجمع فيه مجموعة من برامج الـAntivirus الجيدة جدًا لحماية جهازك الشخصي و في نفس الوقت هي مجانية الإستعمال بالكامل ليست مجرد Trail او فترة تجريبية بل هي متاحة بالكامل للإستعمال سواء بكامل المميزات او بمميزات معينة فقط. فأكمل القراءة

Panda free antivirus

اول تطبيقات هذه القائمة هو تطبيق Panda الشهير الذي يعطيك تجربة مميزة جدًا فهو واحد من تطبيقات مضادة للفيروسات خفيفة الحجم و سهلة الإستعمال على ويندوز 10. مضاد الفيروسات القوي يأتي بكل وسائل الحماية الممكنة و التي يمكنك استعمالها. يحمل VPN خاص به. و يحمل firewall خاص به ايضًا. و لذلك فهو من تطبيقاتي المفضلة فيما يتعلق بالحماية. هناك نسخة مدفوعة بنظم حماية اضافية ايضًا من Panda و لكن النسخة المجانية فهي مجانية بالكامل 100%.

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Avira free Antivirus

لا احب Avira جدًا لكن في نسخه القديمة فقط فقد تحسن بعض الشئ في النسخ الجديدة. مشكلة Avira انه يتصرف قبل ان يخطرك بتصرفه. فستجد ملفات قد اختفت فجأة من عندك. و لكن نسخته المجانية فعلًا تقدم العديد من المميزات المهمة لحماية الجهاز و الكمبيوتر و لذلك فهو في هذه القائمة. اذا فكرت فيها سواء احببته او لا فإن Avira برنامج حماية جيد على كل حال

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Sophos Home Free

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تطبيق آخر من تطبيقات مضادة للفيروسات على ويندوز 10 و مجاني. هو يحمي اجهزتك بسهولة و بشكل جيد. هو يقدم كل ما تحتاجه للحماية ضد البرمجيات الخبيثة و الفيروسات بشكل كامل. يمكن استعماله مع العائلة للحماية على كل اجهزة العائلة ايضًا. كما انه يقدم مميزات الـParental Control التي تتواجد في النسخ المدفوعة من تطبيقات اخرى. فهذا جيد جدًا على تطبيق بنسخة مجانية.

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Kaspersky Security

تطبيقات الحماية من Kaspersky ممتازة. و هناك نسخة مجانية لأجهزة الكمبيوتر بسهولة يمكنك تحميلها من على الموقع الرسمي. تطبيق Kaspersky تطبيق ممتاز جدًا. للإستعمال و دائمًا تظهر شركة Kaspersky بشكل ممتاز فيما يتعلق بالحماية و الأجهزة. هناك تطبيقات مضادة للفيروسات كثيرة لكن ليست كلها بجودة و كفاءة Kaspersky لذلك هو من افضل تطبيقات هذه القائمة

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Bitdefender

واحد من تطبيقات مضادة للفيروسات كثيرة و مميزة. استعملته لفترة طويلة و كان اختيارًا جيدًا مني. و لذلك نضعه في هذه القائمة. تطبيق Bitdefender تطبيق مميز جدًا و يعطيك تجربة حماية ممتازة. و في نفس الوقت لا يستهلك كمًا عاليًا من موارد الجهاز ليكون موجودًا في الخلفية عندك بل هو يستهلك جزءًا بسيطًا من موارد جهازك مقابل اداء ممتاز و عال من الجهاز ايضًا. النسخة المجانية من التطبيق تعطيك كل الحماية التي تحتاج بدون مشاكل. و النسخة المدفوعة تقدم حماية زائدة لا بأس بها. لذلك هذا خيار ممتاز

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كيفية اختيار تطبيقات مضادة للفيروسات

عند اختيارك لتطبيق يحمي جهازك يجب ان تتأكد انه يحمل قاعدة بيانات فيروسات كبيرة و محدثة بإستمرار لا تحمل تطبيقًا لا يجدد قاعدة بياناته ابدًا و في نفس الوقت انت تبحث عن استهلاك اقل لموارد الجهاز. في نفس الوقت ستحتاح لتطبيق لا يخترق بياناتك انت كمستخدم. و يمكنك ان تعرف اي التطبيقات تخترق بياناتك من تقييم المستخدمين و العديد من المواقع المختصة بذلك. اختر تطبيق حمايتك بعناية.

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