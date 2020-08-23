تكنولوجيا: مواصفات هاتفي VIVO Y20 وY20I قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت إعلانات ترويجية عن مواصفات هواتف Vivo المرتقبة من سلسلة هواتف Y منخفضة التكلفة، حيث تستعد الشركة قريباً للإعلان عن هاتفي VIVO Y20 وY20I.

تأتي هواتف VIVO Y20 وY20I بعد إصدارات الشركة السابقة من سلسلة هواتف Y10 ، حيث يتوافق هاتفي VIVO Y20 وY20I في لغة التصميم مع بعض الإختلافات المحدودة.

تقدم VIVO هاتف VIVO Y20 بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، بينما يأتي هاتف Y20I بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، أيضاً يدعم هاتف Y20 تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، بينما ينطلق هاتف Y20i بشاحن تقليدي.

أيضاً يختلف الهاتفين في الألوان المقدمة من الشركة، حيث يتوفر هاتف VIVO Y20 بألوان الأبيض والأسود، بينما يأتي هاتف Y20i بألوان الأبيض والأزرق.

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كما يتميز هاتف VIVO Y20 بشاشة Halo Full View بحجم 6.51 إنش، مع نتوء القطرة في الشاشة، ويدعم كلا الهاتفين رقاقة معالج Snapdragon 460.

وفي مواصفات الكاميرة يضم هاتفي VIVO Y20 وY20I مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما يضم الهاتفين كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق الهاتفين بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة FunTouch OS 10.5، كما يضم الهاتفين بطارية بقدرة 5000 mAh، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، لذا نترقب إعلان VIVO الرسمي عن موعد إطلاق الهاتفين والأسعار المقررة لهذه الإصدارات.

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