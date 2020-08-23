شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد روسى يرصد 5 أجسام غامضة فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور رائد فضاء روسى 5 أجسام غامضة فى الفضاء، وتم تسليم جميع المواد إلى تسنيماش ومعهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية لتحليلها، والتقط رائد الفضاء الروسى إيفان فاجنر، الذى يعمل على متن محطة الفضاء الدولية، خمسة أجسام طائرة مجهولة الهوية فوق القارة القطبية الجنوبية على شريط فيديو، تم نشر اللقطات على حسابه على تويتر، حسب روسيا اليوم.

وكتب رائد الفضاء: "ذروة الشفق القطبى فوق القارة القطبية الجنوبية تقع فى خط طول أستراليا، أى أثناء الرحلة بينهما، لكن فى الفيديو سترى شيئًا مختلفًا، ليس فقط الإشعاع نفسه ..."

وتُظهر اللقطات بوضوح كيف تظهر خمسة أجسام غير معروفة فجأة فى الشفق القطبى الساطع، التى تطير فى مسار موازٍ، وتم تسليم جميع المواد إلى تسنيماش ومعهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية لتحليلها.

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وحدث تسرب هواء على محطة الفضاء الدولية، مما أجبر رواد الفضاء على قضاء عطلة نهاية الأسبوع فى الجزء الروسى من المحطة بينما تبحث ناسا المصدر، فسيقضى ثلاثة رواد فضاء عطلة نهاية الأسبوع فى القسم الروسى من محطة الفضاء الدولية بعد اكتشاف تسرب فى مكان ما دون تحديد السبب.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنهم أثناء تواجدهم فى القسم الروسى، سيغلق أفراد الطاقم جميع البوابات الموجودة فى المحطة، مما يسمح للخبراء العاملين فى الأرض بمراقبة مستويات ضغط الهواء والعثور على مصدر التسرب.

وسيبقى القائد كريس كاسيدى وزملاؤه إيفان فاجنر وأناتولى إيفانيشين فى وحدة الخدمة Zvezda من ليلة الجمعة حتى صباح الاثنين.