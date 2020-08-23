شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس: لست اجتماعيا ولا أحسن الطبيخ وحزين لعدم إجادة لغة سوى الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، عما يعتبره بعض عيوبه الشخصية، حيث قال: "أنا لست جيدًا اجتماعيًا، ولا أعرف كيف أطبخ، وأشعر بالحرج الشديد لأنني لا أتحدث أي لغات "أخرى" بطلاقة سوى الإنجليزية"، وبحسب موقع The Verge الأمريكية، جاءت هذه التصريحات من "جيتس" خلال بث إذاعي عبر البودكاست يعرف بـ Armchair Expert، والذى كشف فيه أيضا أنه يعتقد أن شركات التكنولوجيا "تستحق" هذا النوع من التدقيق الذي حدث معها خلال جلسات الاستماع في الكونجرس الشهر الماضي، وأن الراحل ستيف جوبز كان "عبقريًا".

وقال مؤسس مايكروسوفت للمضيف Dax Shepard: "إذا كنت ناجحًا مثلي أو أيًا من هؤلاء الأشخاص، فأنت تستحق أسئلة فظة وغير عادلة وصعبة"، وأضاف ساخرا: "الحكومة لها الحق فى إطلاق النار عليك".

وكان جيتس يشير إلى جلسة 29 يوليو أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب حيث تم استجواب الرؤساء التنفيذيين لشركة أبل وجوجل وفيس بوك وأمازون حول ممارساتهم التجارية كجزء من تحقيق مستمر لمكافحة الاحتكار.

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وخلال مقابلة البودكاست واسعة النطاق، تحدث جيتس عن عمل مؤسسته في مجال اللقاحات وما كان عليه الأمر عند بدء شركة مايكروسوفت، ولكنه تحدث أيضًا عما كان عليه الحال بالنسبة لكونك من المشاهير؛ إذ قال إن فكرة تقبل أن يكون رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا مشهورين، استغرقت بعض الوقت للتعود عليها.

وقال: "لقد كان الأمر جنونيًا لأنني كنت مهووسًا وغير اجتماعي جدًا، ثم تم وضعي على قمة الشهرة في هذا العالم، وأصبح هناك اهتمام عالمي بما أقوله وما اتحدث عنه، وما يحدث معي".

يذكر أن Armchair Expert هو بودكاست أسبوعي يستضيفه الممثل والمخرج والكاتب الأمريكي داكس شيبارد ومونيكا بادمان المرشحة لجائزة إيمي، ويدور بودكاست شيبارد وبادمان حول مقابلة مع مشاهير بالإضافة إلى صحفيين وأكاديميين حول "فوضى الإنسان".