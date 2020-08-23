تكنولوجيا: HUAMI تؤكد على خططها لإطلاق إصدارات جديدة من الساعات الذكية في خريف هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت HUAMI إعلان تشويقي مؤخراً على Weibo لتؤكد من خلاله على خططها لإطلاق الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية في خريف هذا العام.

تستعد Huami لإطلاق جيل جديد من الساعات الذكية لاحقاً هذا العام، حيث من المتوقع أن تقدم قريباً ساعة Amazfit GTR، وAmazfit GTS، ولقد نشرت HUAMI إعلان تشويقي تؤكد فيه على موعد إطلاق الإصدارات الجديدة.

وتشير التوقعات إلى أن HUAMI ستقدم الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية في شهر سبتمبر، وهو موعد إنطلاق فعاليات معرض IFA 2020 الذي يقام في برلين في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

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ومن المقرر أن تتميز ساعات Amazfit GTR 2 وAmazfit GTS 2 الذكية بشاشة AMOLED، كما أشارت بعض التسريبات إلى أن ساعة Amazfit GTS 2 تتميز بتصميم دائري في قرص الساعة، وتأتي بتقنية NFC، كما تدعم مساعد Alexa الرقمي، أيضاً تضم الساعة الذكية ميزة جديدة تعرف بميزة “Smart Crown”.

أيضاً تقدم HUAMI هذا العام أول مقياس ذكي، حيث أعتمدت بالفعل تقنية البلوتوث في هذا الإصدار مؤخراً، كما تم تحديث تطبيق Amazfit لدعم الجيل الجديد من الأجهزة التي تتضمن المقياس الذكي، أيضاً تخطط الشركة للكشف عن جهاز جديد يعرف بجهاز Amazfit Neo، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل هذا الجهاز حتى الآن.

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