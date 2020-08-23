تسريبات Google Pixel 5 و كل ما نعرفه عنه

هاتف Google Pixel 5 هو الهاتف الرائد القادم لجوجل و الذي من المفترض ان يحمل المواصفات الأعلى من ناحية الأداء و العتاد و الكاميرات و كل ما هو مميز في هاتف يجب ان يكون رائدًا. و لكن يبدو ان Google قررت التخلي عن فكرة الهاتف الرائد هذه المرة و اصدار هاتف بمواصفات متوسطة عليا فقط و قد يكون هذا الهاتف ايضًا بخامات متوسطة كذلك. فما التسريبات عن هاتف جوجل الجديد؟. هذا ما سنعرضه في هذا المقال

ماذا نعرف؟

هاتف Google Pixel 5 من المفترض ان يصدر في شهر اكتوبر القادم

الهاتف الجديد بمواصفات متوسطة عليا و خامات فئة متوسطة ليست مواصفات رائدة

من المواصفات فالهاتف سيكون مميزًا بسبب كاميراته و بسبب تجربة السوفت وير فقط

مواصفات Google Pixel 5 المسربة

المواصفات المسربة كما قلنا ستكون مواصفات متوسطة عليا فهي تبدأ بمعالج Qualcomm Snapdragon 765G و هو اقوى معالج متوسط لهاتف محمول من شركة Qualcomm. يصاحبه كاميرتين خلفيتين. الكاميرا الأساسية نفس كاميرا Pixel 4 بدقة 12.2MP و كاميرا ثانية هي Ultrawide و اخيرًا اضافتها Google في هاتفها. يصاحبها كاميرا امامية وحيدة. مع بطارية بسعة 4000mah و شاشة OLED بمعدل تحديث 90Hz غالبًا لا شئ مؤكد و خامات من البلاستيك. نعم هاتف جوجل الرائد سيصدر من البلاستيك لا الزجاج ولا المعدن ولا احد يعلم لماذا.

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ما بين Google pixel 5 و Google Pixel 4a

لا اعلم ما الفرق الكبير بين الهاتفين. كل الفروق بسيطة. معالج اقوى و لكن ليس بفارق عملاق. فالأداء في Snapdragon 730G بقوة قريبة جدًا من 765G. الكاميرات نفس الكاميرا الأساسية في الهاتفين مع اضافة الكاميرا الـ UltraWide في الهاتف. قد تكون هذه اكبر نقطة فرق. البطارية ايضًا اكبر. و لكن بسعة 4000mah فهي لازالت اصغر من المنافسين. و الشاشة فقط بزيادة معدل التحديث العال 90Hz. هل هذه الفوارق تستحق فرق السعر؟

سعر Google pixel 5

السعر المسرب هو 600 دولار. نعم السعر لهذه المواصفات التي تصدر في هواتف بسعر 400 و 450 دولار هو 600 دولار اي انه اغلى 250 دولار من هاتف Google pixel 4a. لا هذا السعر و هذا الفارق عملاق و كبير جدًا ولا يمكن ترحمة فرق المواصفات هذه الى فرق السعر هذا نهائيًا. لذلك انا ارى و من رأيي فعلًا انه شراء Pixel 5 في وجود Pixel 4a ليس قرارًا جيدًا جدًا

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