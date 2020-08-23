تكنولوجيا: أحدث الصور المسربة لهاتف موتورولا القابل للطي MOTOROLA RAZR 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا لإطلاق إصدار جديد من هاتفها الصدفي القابل للطي في حدث يعقد في 9 من سبتمبر، حيث ينطلق الإصدار الجديد قريباً بعنوان MOTOROLA RAZR 5G.

نشرت صفحة evleaks أحدث الصور ثلاثية الأبعاد التي توضح تصميم هاتف موتورولا المرتقب RAZR 5G، حيث يتميز هذا الإصدار بسماكة أكبر، وتصميم دائري في إطار الهاتف.

كما يتميز هاتف MOTOROLA RAZR 5G بكاميرة خلفية بتصميم أفضل، مع نتوء صغير الحجم، ولقد كشفت براءة إختراع من موتورولا عن أن الهاتف سيتميز بإطار يدعم حساسية اللمس مع شاشة قابلة للطي، حيث من المقرر أن يضم الشريط الجانبي عدة مستشعرات، والتي تدعم إدراك حتى 20 من الإيماءات.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Motorola RAZR 5G يأتي برقاقة معالج Snapdragon 765، لذا سيأتي بمواصفات أقل من الإصدارات المنافسة من الهواتف القابلة للطي.

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أيضاً رغم الآداء الجيد لرقاقة معالج Snapdragon 765، إلا أن هذا الإصدار من رقاقات المعالج لا ينافس معالج Snapdragon 855 Plus في هاتف Z Flip، أيضاً من المقرر أن يتميز هاتف Motorola RAZR 5G بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Motorola RAZR 5G شاشة مرنة P-OLED بحجم 6.2 إنش، كما يضم شاشة خارجية بحجم 2.7 إنش، مع مستشعر للكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.

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